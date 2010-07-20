Оппозиция: промежуточные итоги политического сезона

Зимне-летний политический сезон 2010 года подходит к концу. Депутаты объявили об окончании сессии и начале каникул. На вторую половину лета политическая жизнь в Украине почти замрет.

В то же время для экспертов и аналитиков это благоприятный случай подвести итоги деятельности оппозиции за время, прошедшее со дня президентских выборов, проанализировать основные вехи взаимодействия по линии власть – оппозиция и очертить основные тенденции политической жизни страны.

После президентской гонки новая власть заметно укрепила свои политические позиции. Новоизбранный глава государства получил серьезный общественный карт-бланш и достаточное влияние на властную конструкцию государства.

Украина без внесения изменений в Конституцию превратилась из парламентско-президентской в президентскую республику. Было принято несколько законов, которые существенно ограничивают участие отдельных оппозиционных сил в местных выборах. Качественно изменилась и внешняя политика – четко определился российский вектор.

При этом власть довольно настойчиво пытается доказать обществу, что оппозиция (в первую очередь БЮТ и отдельные политические силы из “Нашей Украины” – Народной Самообороны) малоэффективна, раздроблена, скатывается в маргинес и на политическую обочину. В борьбу против оппозиции вовлечены и правоохранительные органы. Главный удар властьимущих был направлен против Юлии Тимошенко как самого рейтингового и харизматичного оппозиционного политика.

Действительно показатели общественного доверия к оппозиционным силам на сегодня довольно низкие. Но они зависят не только от тотальной критики деятельности оппозиции со стороны новой власти, не только от смыслового наполнения действий оппозиционных сил, но и обуславливаются закономерным постпрезидентским избирательным синдромом.

Не буду голословным и напомню ситуацию пятилетней давности. Например, по данным социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в июне 2005 года, рейтинг Партии регионов составлял около 13% (при гипотетическом объединении на то время оппозиции в Блок Виктора Януковича – 18%). При этом рейтинг «Нашей Украины» был 34%, а Блока Юлии Тимошенко – 7%. То есть имеем практически зеркальное отражение показателей нынешней власти и оппозиции.

Однако период осмысления ситуации, выработки подходов к организации своих действий с учетом новых реалий политической жизни должен уже закончиться.

Серьезным уроком для оппозиционных сил должны были стать акции протеста против продления сроков пребывания Черноморского флота России в Украине. Уже в апреле 2010 года оппозиция пыталась активно противодействовать власти после заключения Харьковских соглашений.

На оппозиционные митинги призывали Блок Юлии Тимошенко, «Свобода», «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, «За Украину!» Вячеслава Кириленко, «Украинская платформа» Павла Жебривского, Народный рух Украины и УНП, партии Юрия Кармазина и Николая Катеринчука. Некоторое время рядом был и Арсений Яценюк со своим «Фронтом перемен».

При этом было понятно, что сразу после президентских выборов протестные действия будут малоэффективными, что, в свою очередь, не могло не отразиться на рейтинге этих политиков. Народный комитет защиты Украины, возглавляемый Дмитрием Павлычко и Владимиром Цибулько, так и не стал центром оппозиционной деятельности. Среди ведущих оппозиционных политиков только Юлия Тимошенко вошла в его состав.

Однако не следует преувеличивать значения раздробленности оппозиционных сил. Понятно, что, с одной стороны, постоянное продвижение в общественное сознание тезиса «о раздробленности» – это определенная политическая технология власти. Но с другой – существование нескольких оппозиционных сил – это нормальное явление в демократическом обществе.

Это не является чем-то новым и для нашей недавней истории. В начале 2000-х годов в Украине действовало несколько оппозиционных сил: «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко, СПУ и Коммунистическая партия.

Сегодня оппозиционному движению необходимо находить новые формы координации своих действий при участии лидеров гражданского общества.

Скоординированные действия Юлии Тимошенко, Вячеслава Кириленко, Анатолия Гриценко, Павла Жебривского, Олега Тягнибока, Бориса Тарасюка, Николая Катеринчука, Арсения Яценюка (хотя сам Арсений Петрович довольно скептически относится к теме объединения и координации) и других политических и общественных лидеров предоставят новое качество оппозиционной деятельности. Иначе оппозицию будут бить по частям, что значительно легче, чем в случае их совместной деятельности.

Рискну предположить, что дополнительным стимулом к такой координации может быть последующее давление власти на оппозицию: сработает закон «демократы объединяются только перед расстрелом».

На сегодня, думаю, не стоит говорить о едином лидере оппозиции – время и общество поставит все на свои места. По данным социологического опроса, проведенного в мае 2010 года центром «Демократичне коло», 31% опрошенных считают, что Юлия Тимошенко проявила себя как наиболее активный и последовательный оппозиционный политик, 16% граждан убеждены, что таким политиком является Арсений Яценюк, 3,8% – Олег Тягнибок, 1,3% – Виктор Ющенко.

Представители новой команды властьимущих неоднократно заявляли о своей готовности к сотрудничеству с оппозицией, об учете ее конструктивных предложений. Однако между такими заявлениями и конкретными политическими реалиями – расстояние гигантского масштаба. Украинская действительность доказывает, что аксиома о том, что оппозиция должна заниматься не только критикой, но и продуцировать альтернативные государственные решения, безукоризненно работает лишь в сугубо демократических условиях, когда власть действует открыто и прозрачно.

Например, альтернативный проект оппозиционного Налогового кодекса был просто проигнорирован властью (даром что к подготовленному правительством проекту Налогового кодекса ко второму чтению было внесено свыше 5300 поправок – своеобразный парламентский рекорд). Не были приняты революционные изменения к законодательству, инициированные Анатолием Гриценко, которыми запрещалось проведение необоснованных налоговых проверок.

Без изменений от первого чтения до принятия в целом прошел в Верховной Раде закон о местных выборах, который является по своей сути антидемократическим, антиконституционным, ограничивает участие оппозиции в местных выборах и создает льготные избирательные условия для “регионалов”.

Очень благоприятная для интеллектуального соперничества ситуация: власть играет по правилам регби, настойчиво предлагая оппоненту играть по шахматным правилам. Да еще назначая того, кого хотели бы видеть в качестве своего оппонента, деля оппозицию на «правильную» и «неправильную».

Так, глава администрации Президента Украины Сергей Левочкин заявил, что «есть люди, которые сейчас набирают обороты, и в перспективе я вижу в них потенциал, чтобы в Украине действительно была эффективная оппозиция к действующей власти. Ну, я не открою ни для кого секрет, что один из самых ярких людей сейчас – Арсений Яценюк».

Принцип «разделяй и властвуй» на Банковой усвоили очень красиво, например, играя на усиление позиций «Свободы» в пику другим национально-демократическим силам.

В то же время это не значит, что оппозиция должна отказаться от интеллектуального соперничества с властью. Она должна, условно говоря, иметь не только программу «против», то есть противодействовать антидемократическим действиям властьимущих, но и программу, которая опирается на позитив.

Понятно, что сегодня точкой бифуркации, которая определит общественные настроения, являются местные выборы 31 октября 2010 года. Автор скептически относится к идее бойкота со стороны оппозиции этих выборов, несмторя на законодательные проблемы.

Оппозиция должна активно участвовать в этой гонке, придирчиво относясь к формированию избирательных партийных списков, при этом учитывая мнение общественности. И как это ни странно, но процесс присоединения отдельных членов фракций БЮТ и НУ–НС к провластной коалиции может иметь и позитивный эффект, поскольку в оппозиции останутся лишь идеологически убежденные политики, и это поможет оппозиции сплотиться.

На сегодняшний день президенту Виктору Януковичу удалось сконцентрировать в своих руках почти всю полноту власти. Взаимодействие власти и оппозиции разворачивается по антидемократическому сценарию, власть, несмотря на собственные заявления и втягивая в политическую борьбу правоохранительные органы, действует по знаменитой формуле испанского каудильо Франко «друзьям все, врагам – закон».

Игорь Жданов, Аналитический центр «Открытая политика»