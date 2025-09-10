По словам вице-президента США, оккупанты хотят получить территорию, которую они даже не оккупировали.

США достигли огромного прогресса, просто выделив и определив два ключевых вопроса в контексте потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, один из вопросов — территориальный.

"Россияне хотят примерно 6 000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят русские", - отметил он в интервью на канале One America News, в рамках программы "The Matt Gaetz Show".

С другой стороны, по его словам, находятся украинцы с желанием получить гарантии безопасности.

"Потому что им нужна уверенность, что если они заключат сделку, русские не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя больше. Вопрос в том, пойдут ли русские и украинцы через эту дверь мира, которую открыл президент. Мы продолжаем усердно работать над этим", - подчеркнул Вэнс.

На вопрос о России и Украине Вэнс сказал, что президент США Дональд Трамп "не видел никаких причин" экономически изолировать Россию "кроме продолжения конфликта". И добавил, что американский лидер может стремиться к более тесным экономическим связям с Россией, если война в Украине закончится.

"Нравится вам Россия или нет, соглашаетесь с их аргументами по конфликту или нет, простой факт: у них много нефти, много газа, много минеральных ресурсов", — отметил Вэнс.

Другие заявления из США

Ранее УНИАН сообщал, что Россия, по словам одного из американских конгрессменов США, атаковала НАТО. Поэтому это стоит воспринимать, как "акт войны". Поэтому администрация Трампа, в частности, должна ввести дополнительные санкции против РФ.

Кроме того, мы также рассказывали об одном из последних заявлений Трампа. Он ранее считал, что ему удастся быстро остановить войну в Украине, но это оказалось сложной задачей.

"Между Путиным и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много вражды и много было пролито крови", - сказал он.

