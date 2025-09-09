Глава Белого дома признал, что завершить войну России против Украины оказалось не так просто и быстро, как он раньше думал.

Президент США Дональд Трамп поделился, что ранее считал, что сможет быстро завершить войну России против Украины. Однако, как оказалось, это не так просто сделать, сказал глава Белого дома в интервью на радио 77 WABC.

Президент США в очередной раз заявил, что с начала своего второго президентского срока ему удалось якобы завершить семь войн. При чем, по его словам, некоторые из них длились более 30 лет.

Трамп признался, что ранее считал, что легче всего ему будет урегулировать именно войну России против Украины, поскольку он прекрасно ладил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Белого дома поделился, что когда он уже думает, что мир очень близко, глава Кремля атакует Украину ракетами и дронами.

"На самом деле, я очень удивлен. Я сказал, что этот случай будет решен достаточно быстро. Но это сложно, между Путиным и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много вражды и много было пролито крови", - сказал Трамп.

Также он добавил, что в войне, которую развязала Россия против Украины, еженедельно погибает "от 5 до 7 тысяч человек".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор говорил представителю президента США Стиву Уиткоффу, что оккупанты смогут до конца этого года захватить весь Донбасс. Президент Украины отметил, что России это не удастся, хотя она и потеряет ради этой цели еще больше людей. Зеленский напомнил, что 11 лет назад после первой оккупации, когда Россия аннексировала Крым и захватила треть Донбасса, за почти 4 года полномасштабной войны врагу удалось оккупировать где-то 30% всей Донецкой области. Поэтому, по его мнению, чтобы взять под контроль всю Донецкую область, врагу нужны годы и еще миллионы трупов.

Также мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце месяца может встретиться с женой президента США Меланией Трамп. Зеленская рассказала, что темы, которые будут обсуждаться на Саммите первых леди и джентльменов в Украине, также будут подняты ею и на встрече с первой леди США.

