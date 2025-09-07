По словам Вэнса, американцы устали от тех, кто уже через семь месяцев на новой работе думает о следующей.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключает, что будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Он намекнул на это в интервью Ларе Трамп на Fox News.

"Мне не нравится об этом думать (о возможности баллотироваться на пост президента США - УНИАН), потому что мне нравится думать о работе, которая у меня есть сейчас. Если мы отлично справимся в 2025-2026 годах, тогда можно будет говорить о политике в 2027 году. Американцы устали от тех, кто уже через семь месяцев на новой работе думает о следующей", - сказал Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что в любом случае ему придется искать поддержку и внутри Республиканской партии.

Напомним, что ранее Вэнс не исключил, что он мог бы стать президентом США, если с нынешним американским лидером Дональдом Трампом что-то произойдет. По его словам, опыт, который он получил на должности вице-президента США, пригодился бы ему.

"И если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить лучшего обучения на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней", - говорил Вэнс.

Вэнс назвал "полезным" спор с Зеленским в Овальном кабинете

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами USA Today заявил, что его скандальный спор в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским был "полезным". По его словам, этот случай помог вывести на первый план разногласия между Вашингтоном и Киевом.

Тем не менее Вэнс выразил сожаление из-за той напряженной встречи, которая шокировала Европу и "опустила трансатлантические отношения на новый минимум".

