Республиканец считает, что российские дроны совершили непосредственное нападение на Альянс, поэтому реакция должна быть жесткой.

Конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российская атака дронов на Польшу - это повод для администрации Дональда Трампа немедленно ввести жесткие санкции против Кремля и усилить военную поддержку Украины.

В соцсети X Уилсон назвал инцидент "непосредственной атакой на союзника по НАТО".

"Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими дронами менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента (Польши Кароля - УНИАН) Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и трудолюбивых народов", - написал он.

Уилсон призвал администрацию Трампа принять санкции, способные парализовать российскую военную машину, а также передать Украине современное вооружение для ударов по территории РФ.

"Путин больше не довольствуется лишь поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он напрямую испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что 'Россия не знает границ'. Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы", - подчеркнул конгрессмен.

Атака на Польшу - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу. Поляки среагировали.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны. При этом он не стал указывать, что польское воздушное пространство пересекали именно российские беспилотники.

