Он хотел дать взятку пограничнику.

Гражданин Польши пытался незаконно вывезти из Украины лемуров и экзотических птиц.

Как сообщается на странице 7 пограничного Карпатского отряда в социальной сети Facebook, микроавтобус Mercedes остановили в пункте пропуска "Грушев" и отправили на углубленный осмотр. Выяснилось, что водитель не имел никаких документов для транспортировки животных и птиц.

Иностранец предложил пограничнику взятку в размере 1900 долларов и 100 евро, однако тот отказался. Офицеры внутренней и собственной безопасности отряда сообщили Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного преступления по статье 369 Уголовного кодекса "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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Попытки вывезти из Украины животных

Напомним, несколько лет назад в аэропорту "Борисполь" нашли волков, которых пытались вывезти из страны под видом сибирских лаек.

Также пограничники находили среди багажа четырех соколов, которых завернули в ткань и обмотали клейкой лентой.

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