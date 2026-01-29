Комиссар ЕС о вступлении Украины в 2027 году: Это не только желание Зеленского

В то же время, необходимость проведения фундаментальных реформ остается на повестке дня.

Многие страны-члены Европейского Союза стремятся, чтобы Украина как можно скорее смогла получить членство в ЕС. Поэтому это не только желание президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос сказала на брифинге перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

В частности, у нее спросили, верит ли она в то, что желание президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз до 2027 года будет воплощено в жизнь.

"Да, это не только его желание, но и мое желание, и желание многих стран-членов. Но мы увидим, когда это станет возможным", - отметила Кос.

При этом она напомнила, что процесс приобретения членства зависит от реализации всех фундаментальных реформ. "Иначе страна не будет развиваться ни демократически, ни экономически", - добавила Кос.

Она отметила, что ведется работа со многими странами-членами и командами в Брюсселе, чтобы сделать возможной как можно более скорую интеграцию Украины в Евросоюз.

Как рассказала Кос, в рамках ЕС будет обсуждено, каким образом ЕС может внести вклад в обеспечение мира для Украины. В частности, имеется в виду, что будет делать Евросоюз в случае установления мира.

"Я говорю о восстановлении. Мы обсудим план процветания. Этот документ о процветании опирается на два компонента. Во-первых, на признание важности процесса вступления на основе всех реформ. И во-вторых - без инвестиций не будет восстановления. Это означает, что благодаря процессу реформ мы сможем создать правовую определенность для того, чтобы инвестиции пришли в Украину", - подчеркнула Кос.

Она отметила, что такая система доказала свою дееспособность на предыдущих этапах расширения ЕС. После привлечения инвестиций наступает момент для шагов по экономическому росту.

"Некоторые страны, которые пришли в Евросоюз в 2004 году, утроили свою экономику. И это мы хотим сделать с Украиной", - подчеркнула Кос.

Вступление в ЕС - перспективы Украины

Как сообщал УНИАН, Зеленский рассчитывает, что практически присоединение Украины к ЕС состоится в 2027 году. По его убеждению, вступление Украины в Европейский Союз станет одной из ключевых гарантий безопасности для всех.

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что пока нет согласия по срокам вступления. Впрочем, ЕС рассматривает возможность пересмотра процесса вступления, чтобы создать двухуровневую систему членства, благодаря чему Украина могла бы присоединиться к блоку до того, как выполнит все необходимые стандарты в обмен на меньшие преимущества.

