Украина рассчитывает присоединиться к Евросоюзу уже в следующем году, - Зеленский

По его словам, приобретение Украиной членства в Европейском Союзе должно стать важной частью гарантий безопасности по завершении российской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что вступление Украины в Европейский Союз станет одной из ключевых гарантий безопасности для всех.

Он рассчитывает, что фактическое присоединение Украины к ЕС состоится в 2027 году. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook по итогам беседы с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штоккером.

В частности, Зеленский проинформировал австрийского канцлера о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе.

"Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому вкладу в области безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год - и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины и канцлер Австрии обсудили энергетическую ситуацию в Украине. Глава государства отметил:

"Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы партнеры реагировали на это. Поэтому мы очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора".

Кроме того, собеседники обсудили и другие способы поддержки нашей энергосистемы.

Зеленский добавил, что пригласил Штоккера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог уже во время личной встречи.

Переговоры с РФ - детали

Как сообщал УНИАН, 23-24 января в Абу-Даби состоялась встреча украинской, американской и российской делегаций. По словам Зеленского, разговоры были конструктивными. Обсуждения были сосредоточены на возможных параметрах окончания войны. Он добавил, что в США осознают необходимость американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности.

В то же время, территориальные вопросы остаются нерешенными, в частности, в отношении Донбасса.

Как отмечают источники издания Financial Times, администрация президента США Дональда готова предоставить Киеву гарантии безопасности только тогда, когда Украина уступит России всю Донецкую область. А это означает отвод войск из тех районов и городов области, которые российским захватчикам не удается оккупировать силой.

Впрочем, Украина не собирается ни при каких обстоятельствах уходить из Донецкой области. По словам Зеленского, документ об американских гарантиях безопасности для Украины уже готов на 100%, но осталось его подписать.

