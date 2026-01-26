Несмотря на последние неудачи, Украина настаивает на скорейшем вступлении в ЕС, - FT

В настоящее время продолжаются переговоры о сроках присоединения Украины к блоку.

Киев до сих пор надеется на ускорение процесса вступления в ЕС, несмотря на последние неудачи, однако понимает, что пока нет согласия по срокам. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает Financial Times.

"Для Украины, а также для Европы важно иметь очень смелое политическое обязательство всех государств-членов ЕС, что Украина присоединится к Европейскому Союзу как можно быстрее, и в идеале с четкой датой", - подчеркнул он.

В издании напомнили, что на прошлой неделе Украина, США и ЕС были готовы подписать "план процветания", в котором описана поддержка послевоенного восстановления нашего государства. Однако подписание было отложено из-за разногласий по поводу содержания и кризиса в Гренландии.

Видео дня

В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью отметила, что соглашение с США и Украиной "близко".

"В первоначальных проектах 20-пунктного мирного плана, который обсуждается на переговорах под эгидой США, была указана дата вступления в 2027 году, но этот вопрос находится на стадии обсуждения из-за сопротивления некоторых стран ЕС", - объяснили в FT.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность пересмотра процесса вступления, чтобы создать двухуровневую систему членства, благодаря чему Украина могла бы присоединиться к блоку до того, как выполнит все необходимые стандарты в обмен на меньшие преимущества.

Известно, что в конце прошлого года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина может быть готова к вступлению к 2030 году. В свою очередь Качка считает, что "в условиях геополитической необходимости даже этот процесс может быть сокращен", но признал, что дата еще не согласована.

В настоящее время продолжаются переговоры о сроках присоединения, способах финансирования запланированных расходов в размере 800 млрд евро и условиях предоставления будущей помощи.

По словам украинского вицепремьер-министра, такая цифра отражает потребности Украины в восстановлении до 2040 года и должна быть частично покрыта за счет иностранной помощи.

"Идея заключается в том, чтобы хорошо понимать, как работают государственные средства... какой вклад вносят ЕС или США [и] другие правительства, которые могут присоединиться. [Плюс] как это работает с процессом вступления в ЕС... [и] как эти реформы увеличат возможность использования этого капитала", - подчеркнул Качка.

Также Брюссель хочет гарантировать, что помощь будет предоставляться при условии принятия жестких мер против коррупции. Как пишет Financial Times, такие требования появились особенно после того, как президент Украины Владимир Зеленский "поспешно отказался от попытки ослабить антикоррупционные институты".

"Это была одна ошибка, которую очень быстро исправили. Украина уже взяла на себя обязательства и без исключений проводит реформы", - заверил Качка.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что частью плана по завершению войны является вступление Украины в ЕС в 2027 году. По его словам, для этого придется изменить процедуру принятия новых стран в блок.

"Я думаю, что да, сейчас я расскажу вам то, что где-то услышал, и я бы не стал говорить вам, что это неправда... Если они (Украина и РФ - УНИАН) захотят выполнить мирный план, чтобы больше не было убийств и всего остального, Украина должна стать членом. С этим не согласятся ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия. Будет изменена процедура, и то насильно, вопреки правилам и всему остальному", - сказал Вучич.

В то же время премьер-министр Нидерландов Дик Схофф считает, что на вступление Украины в Евросоюз может уйти несколько лет. Он подчеркнул, что нет сомнений, что Украина должна быть в Европейском Союзе, однако путь к членству - это сбалансированный процесс.

"Я думаю, что это очень сложно. Потому что если посмотреть на то, как мы справляемся с этим сейчас, то для этого понадобится несколько лет. Мы должны быть честными в этом вопросе. Потому что мы не хотим дестабилизировать Европейский Союз, когда страна слишком быстро вступит в него", - отметил Схофф.

Вас также могут заинтересовать новости: