Планы Украины на членство в ЕС под угрозой из-за одного предложения Трампа, – The Telegraph

Сознательно или неосознанно Трамп предлагает неприемлемый для Украины вариант.

Предложение Дональда Трампа ввести режим свободной беспошлинной торговли между Украиной и США ставит под угрозу планы Киева по членству в Европейском Союзе. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на Кроуфорда Фалконера, который длительное время занимал высокие должности в сфере внешней торговой политики Великобритании.

По его словам, создание между США и Украиной "беспошлинной зоны" после мирного соглашения с Россией, как это предлагает Трамп, вероятно, действительно было бы полезно для послевоенного восстановления. Американские компании могли бы разместить свои производства в Украине, зная, что потом смогут свободно экспортировать свои товары в США.

Однако реализация этого плана поставила бы крест на вступлении Украины в ЕС, убежден Фалконер. Он отметил, что ключевой частью членства в Европейском союзе является то, что каждая страна передает в руки Брюсселя контроль над своей торговлей со странами за пределами блока.

Видео дня

"Если Украина вступает в ЕС, это, очевидно, создает проблему для заключения соглашения о свободной торговле с США, поскольку ЕС имеет общий внешний тариф, и его устанавливает Еврокомиссия. Единственный способ, которым это сработало бы на все 100%, это если бы ЕС самостоятельно заключил соглашение о свободной торговле с США, что мне кажется надуманным", - убежден эксперт.

Перспективы членства Украины в ЕС

Как писал УНИАН, Еврокомиссия обсуждает идею ограниченного членства, по которой Украина могла бы быстро присоединиться к ЕС в рамках мирного соглашения с Россией, но без полного объема прав, получая их поэтапно в зависимости от выполнения критериев членства. Эту концепцию рассматривают как политический сигнал и фактор стабильности для Украины после войны, в частности на фоне возможных сложных условий мирного соглашения.

В то же время идея вызывает значительный скепсис, ведь потребует единодушной поддержки всех 27 стран ЕС и может создать проблемы для других кандидатов, которые проходят традиционный путь вступления.

Так, премьер-министр Нидерландов Дик Схофф заявил, что, несмотря на отсутствие сомнений в будущем членстве Украины в ЕС, говорить о скором вступлении пока невозможно, ведь этот процесс потребует нескольких лет. Он подчеркнул, что путь к членству должен быть сбалансированным и честным, чтобы не дестабилизировать Евросоюз.

Вас также могут заинтересовать новости: