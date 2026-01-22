На вступление Украины в Евросоюз может уйти несколько лет, - премьер Нидерландов

Дик Схофф убежден, что Украина станет членом ЕС, но об ускоренном вступлении речи не идет.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схофф считает, что пока нельзя говорить о скором вступлении Украины в Европейский Союз. Процесс приобретения Украиной членства может занять несколько лет. Об этом Схофф сообщил во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Премьер Нидерландов подчеркнул, что в отношении членства нет сомнений, что Украина должна быть в Европейском Союзе. Но путь к членству – это сбалансированный процесс.

По его словам, хотя сейчас Украина находится в состоянии войны, это "удивительно, что страна осуществляет в своем управлении, чтобы подняться на порог Европейского Союза".

Видео дня

"Мы должны это приветствовать и в дальнейшем поддерживать. И потом, в конце концов, будет членство для Украины", - убежден Схофф.

В то же время, его спросили, о каких именно временных рамках идет речь.

"Я думаю, что это очень сложно. Потому что если посмотреть на то, как мы справляемся с этим сейчас, то для этого понадобится несколько лет. Мы должны быть честными в этом вопросе. Потому что мы не хотим дестабилизировать Европейский Союз, если страна слишком быстро вступит в него", - подчеркнул Схооф.

Вступление Украины в ЕС - подробности

Как сообщал УНИАН, ранее распространялась информация, что потенциальное членство Украины в Евросоюзе может быть частью мирного соглашения о прекращении войны. В Евросоюзе даже приветствовали такие сигналы.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отмечал, что сейчас украинская власть работает с европейскими партнерами по стандартному календарю, который предусматривает завершение переговоров о вступлении до конца 2027 года и собственно вступление в ЕС до 2030 года.

Также западные СМИ писали, что Европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми значительными ограничениями на первом этапе.

Вас также могут заинтересовать новости: