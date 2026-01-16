Кандидатов на вступление в ЕС раскололи планы ограничить полномочия новых членов

В Евросоюзе предлагают новым странам иметь только права слушателей, а не полноправных членов блока.

Страны-кандидаты на вступление в ЕС разделены по поводу планов лишить их права голоса после вступления. В частности, Украина выступает за полноправное членство в Союзе, пишет Politico.

К ЕС планируют присоединиться несколько стран Восточной Европы и Западных Балкан. Но среди них "возникает раскол по условиям, связанным с заявками. Одни настаивают на том, чтобы они получили все преимущества блока, тогда как другие рады просто быть за столом переговоров".

Европейская комиссия, пишет издание, рассматривает возможность предоставить новым членам полное право голоса только после того, как ЕС пересмотрит способ своего функционирования. Это усложнит для отдельных стран применение права вето и предотвратит срыв политики.

Видео дня

Сейчас новые члены сразу получают полное право голоса. В частности, его получила Хорватия в 2013 году. Но теперь планируется ограничивать полномочия. В частности, право новых участников блокировать санкции. Но перспектива присоединения без полного права голоса вызывает неоднозначную реакцию стран-кандидатов.

Премьер-министр Албании Эди Рама сказал Politico, что эти меры являются "хорошей идеей" и что его страна даже согласится на то, что некоторое время в Брюсселе не будет собственного комиссара. Албания, по его словам, не хочет оспаривать волю крупных членов-основателей, таких как Франция и Германия. "Важные решения в семье принимают взрослые", – сказал он.

Саломе Зурабишвили, последняя президент Грузии, избранная прямым голосованием, заявила, что она давно выступала за такой шаг в переговорах с должностными лицами ЕС. Ее роль была отменена правящей партией "Грузинская мечта", что осудил Брюссель, а переговоры о вступлении сейчас приостановлены на фоне предупреждений об отходе от демократии.

Молдова, чья заявка на членство является побратимом заявки Украины, заявила, что хочет ознакомиться с деталями предложений.

"Мы готовы взять на себя ответственность на ранней стадии и приветствуем возможность принять участие в этих дискуссиях и помочь их сформировать. В то же время полноценное членство – с равными правами и полным участием в процессе принятия решений ЕС – должно оставаться четкой и конечной целью", – сказал журналистам высокопоставленный чиновник из Молдовы.

Украина, которая провела широкомасштабные реформы в рамках процесса вступления, даже сталкиваясь с агрессией России, неохотно поддерживает эту идею.

"Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полноценным", – заявил президент Владимир Зеленский в ноябре.

Черногория, страна-кандидат, которая больше всего продвинулась на пути к вступлению, также настаивает на том, что нет необходимости пересматривать условия, на которых ей предоставляется членство, и ожидает завершить процесс проверки в этом году.

Ограничение права голоса

План по ограничению полномочий был предложен в конце прошлого года чиновниками и проевропейскими правительствами, чтобы вдохнуть жизнь в процесс расширения. Его также блокирует Венгрия и несколько других столиц из-за опасений, что это может привести к нежелательной конкуренции за местные рынки или поставить под угрозу интересы безопасности. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на вступление Украины в ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос сообщила изданию, что конкретные предложения будут представлены "в феврале или марте".

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, что Еврокомиссия разрабатывает двухэтапный план вступления Украины в ЕС. По этому плану, на первом этапе Украина не будет иметь права голоса на встречах министров и лидеров. Но будет иметь доступ к частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию развития.

При этом это может произойти в течение текущего года, если действовать в логике мирного плана, который предлагают Украине США.

Вас также могут заинтересовать новости: