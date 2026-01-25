Частью плана по завершению войны является вступление Украины в ЕС в 2027 году, - Вучич

По словам Вучича, некоторые страны-члены ЕС против этого решения.

Страны Европы начали открыто обсуждать возможное вступление Украины в Европейский Союз по упрощенной схеме в рамках мирного плана. Тем не менее, некоторые государства-члены блока выступают против этого. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет Novosti.rs.

По его словам, частью плана по завершению войны является вступление Украины в ЕС уже с 1 января 2027 года. Для этого придется изменить процедуру принятия новых стран в блок.

"Я думаю, что да, сейчас я расскажу вам то, что где-то услышал, и я бы не стал говорить вам, что это неправда... Если они (Украина и РФ - УНИАН) захотят выполнить мирный план, чтобы больше не было убийств и всего остального, Украина должна стать членом. С этим не согласятся ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия. Будет изменена процедура, и то насильно, вопреки правилам и всему остальному, - рассказал Вучич.

На вступление Украины в Евросоюз может уйти несколько лет

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схофф заявил, что пока нельзя говорить о скором вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, процесс приобретения Украиной членства в блоке может занять несколько лет.

Схофф подчеркнул, что Украина должна быть в Европейском Союзе. Тем не менее, он отметил, что путь к членству в блоке - это сбалансированный процесс.

