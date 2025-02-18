По его словам, есть ряд вариантов, как можно защитить Украину в долгосрочной перспективе.

Франция не намерена отправлять свои сухопутные войска в Украину. Такое заявление сделал президент страны Эммануэль Макрон.

"На саммите 2024 года в Париже я сказал, что нам нужно восстановить стратегическую двусмысленность. Я никогда не заявлял, что Франция отправит сухопутные войска. Сегодня Франция не готовится к отправке сухопутных войск. Мы рассматриваем вопрос о гарантиях безопасности. Эта стратегическая двусмысленность – то, к чему, по сути, привело избрание Дональда Трампа. Он воссоздает стратегическую неопределенность для президента Путина там, где его предшественник говорил: "Я никогда не пошлю войска на поле боя". Эта неопределенность полезна для нас тем, что она может помочь нам оказать давление", – сказал французский лидер в интервью La Dépêche.

Ранее Макрон провел в Париже мини-саммит, на котором обсуждали и войну в Украине. Участие в нем приняли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Видео дня

"Думаю, я могу сказать, что все те, кто был там, явно сходятся во мнении, чтобы попытаться достичь мира, прочного и долговременного мира. Простое прекращение огня ни в коем случае не разрешит конфликт; необходим полный и всеобъемлющий мир, который бы решал территориальные вопросы, обеспечивал гарантии безопасности и создавал условия для долгосрочной экономической, социальной и политической стабильности Украины. Недавняя история показала нам, что когда есть только прекращение огня, Россия его не соблюдает", – заявил президент Макрон.

Ключевым для него остается вопрос гарантий безопасности для Украины. По его словам, есть ряд вариантов, как можно защитить Украину в долгосрочной перспективе перед лицом возобновления агрессии со стороны РФ. Среди них – перевооружение Украины, отправка экспертов или даже войск в неконфликтные зоны для консолидации и усиления Украины.

"Это именно то, о чем мы думаем, например, с британцами – и, наконец, вступление в НАТО. В качестве последнего варианта в рамках переговоров мы могли бы принять решение о проведении миротворческой операции под мандатом ООН, которая в таком случае стояла бы вдоль линии фронта", – продолжил Макрон.

В то же время президент Франции допустил, что "в подходящий момент в цикле предстоящих переговоров" готов провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Очевидно, я поговорю с ним еще раз, если это будет полезно для ситуации", – сказал он.

Встреча европейских лидеров по Украине

17 февраля по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже состоялся экстренный саммит европейских лидеров. На нем обсуждали роль Европы в обеспечении мирного урегулирования войны, усиление обороноспособности ЕС и возможные гарантии безопасности для Украины.

Тогда, по сообщениям СМИ, лидеры не пришли к единому мнению относительно отправки войск в Украину. Премьер Великобритании предложил отправить европейские войска в Украину, но лидеры многих других стран не поддерживают это решение.

Уже в среду, 19 февраля, должен состояться второй такой саммит. В этот раз на нем будут присутствовать представители большего количества стран. В частности, приглашения получили Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Также ожидается присутствие представителя Канады.

Вас также могут заинтересовать новости: