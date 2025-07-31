Отмечается, что 291 средство воздушного нападения противника было сбито противовоздушной обороной или подавлено средствами РЭБ.

В ночь на 31 июля (с 18:00 30 июля) противник атаковал Украину 317-ю средствами воздушного нападения, в том числе 309 БПЛА и 8 крылатыми ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину 309 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск. Также из Курской области были осуществлены пуски 8 крылатых ракет "Искандер-К".

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что основным направлением удара был город Киев.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения противника: 288 ударных БпЛА и 3 крылатые ракеты Искандер-К", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах проинформировали, что зафиксировано прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых обломков на 19 локациях, почти все в столице.

Ночная атака России по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в результате российского удара подтверждено 6 погибших в Киеве, из них 4 в Святошинском районе, 2 - в Соломенском. Среди погибших есть ребенок, мальчик шести лет.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в результате вражеских ударов пострадали Днепровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области. Президент подчеркнул, что сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира.

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