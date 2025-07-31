Единицы людей знают, что на самом деле написано в паспорте у Славы.

Славянские имена очень благозвучны - издавна на Руси называли девочек и мальчиков традиционными именами. Это позволяло наделить человека силой предков и защитить от бед. Узнайте, как звучит Славик на украинском и какое у него полное имя.

Кого называют Славиком - варианты

Имя, которое в современно мире сократили до "Славик", древнерусское. Им нарекали потомки правителей из династии Рюриковичей - например, сыновей Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха сейчас бы в разговорной речи называли именно так. Интересно, что до второй половины XIX века человека с таким именем нельзя было встретить практически нигде, кроме как в монашеской среде. Все потому что его вытеснила церковь, считая нехристианским. Только позже, когда в обществе возрос интерес к своей культуре и корням, люди начали доставать из анналов своей памяти имена великих правителей Руси и их наследников, называя своих детей так же.

Ученые-лингвисты утверждают, что полное имя Славик имеет только одно - Вячеслав, несмотря на то что так сокращают и Станиславов, и Владиславов, и Ростиславов и даже Ярославов. И что важно - в XX веке исследователи выясняли, кто такой Славик и что же у него написано в паспорте. Оказалось, что из всех родственных имен с корнем "слав" именно форма Вячеслав встречается чаще всего.

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Имя Вячеслав - славянское, состоит из двух частей - слова "вяче", что значит "больше" или "лучше" и "слава". Вячеслав - значит "более славный". Форма имени из столетия в столетие менялась, так, например, в церковных книгах можно встретить вариант "Вяцеслав" или "Вечеслав", если читать источники, написанные до XVII века. Самая распространённая краткая форма имени - Слава или Славик, но иногда в разговорной речи можно услышать, как мужчину называют Вящеславом, Вячиславом и даже Бечиславом.

У этого имени есть аналоги в других славянских языках. Так, для болгар и поляков владелец имени Венцеслав будет тезкой Вячеслава из Украины, а в Словакии или Чехии его будут называть Вацлав. В украинском же языке существует единственно верная форма полного имени - В'ячеслав.

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