Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 47,68 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 31 июля, вырос на 2 копейки и составляет 41,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 28 копеек и составляет 48,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,68 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,71 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,45 грн/евро, а курс продажи - 48,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 31 июля, составляет 118 665 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 956 180 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 31 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,15 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

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