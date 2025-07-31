Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 31 июля, снизился на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 31 июля, снизился на 24 копейки - до 48,54 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 31 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,15 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 2 копейки и составляет 41,97 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 28 копеек и составляет 48,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,68 гривни за евро.

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