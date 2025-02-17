Премьер Великобритании предложил отправить европейские войска в Украину, но лидеры многих других стран не поддерживают это решение.

Лидеры европейских стран спорят между собой по поводу вопроса отправки миротворческих войск в Украину. Этот конфликт возник на кризисном совещании в Париже, которое организовал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Financial Times.

Отмечается, что европейские лидеры хотят прийти к консенсусу по поводу того, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией. Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворческие силы в Украину, спустя несколько часов после того, как Великобритания предложила отправить своих военных как часть гарантий безопасности для Киева.

В издании поделились, что на встрече в Париже присутствуют представители шести стран Европейского Союза, Великобритания, а также официальные лица из НАТО.

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Франция предложила обсудить вопрос о создании "сил безопасности", которые будут размещены за будущей линией прекращения огня в Украине, рассказали журналистам два чиновника, которые были осведомлены о подготовке к встрече.

В издании подчеркнули, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на встрече, что он готов и хочет отправить британские войска в Украину, если это будет необходимо. Тем не менее лидеры других стран настроены более неохотно.

"В настоящее время никто не рассматривает возможность отправки войск в Украину. Мир все еще очень далек, и только по одной причине - Владимир Путин", - сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на встрече о том, что Польша также не готова отправлять свои войска в Украину, но пообещал, что его страна сохранит помощь Киеву.

В издании добавили, что европейские лидеры также планируют обсудить варианты увеличения расходов на оборону и военного потенциала Европы. Рассматривается вариант совместного финансирования.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет отправлять своих миротворцев в Украину. По его словам, Варшава продолжит поддерживать Украину в соответствии со своими возможностями.

Кроме того, Дэвис Эллисон, аналитик Центра стратегических исследований в Гааге, назвал главную проблему с европейскими миротворцами в Украине. Он отметил, что Европа должна определиться, с какой целью она может прислать войска в Украину.

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