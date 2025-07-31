Ранее сообщалось, что Renault понесет убытки из-за переоценки своей доли в Nissan.

В четверг, 31 июля, французский автопроизводитель Renault сообщил о чистом убытке в первом полугодии в размере 11,19 млрд евро (12,78 млрд долларов), включая единовременное списание 9,3 млрд евро от обесценения инвестиций в японскую Nissan. Об этом сообщает Reuters.

"Наши результаты за первое полугодие, в условиях сложной рыночной ситуации, не соответствуют нашим первоначальным амбициям", - заявил Франсуа Прово, которого недавно назначили главным исполнительным директором Renault Group.

Ранее группа сообщила, что по итогам первого полугодия понесет убытки в размере более чем девять миллиардов евро из-за переоценки стоимости своей доли в акционерном капитале Nissan.

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Переоценка связана с изменениями в бухгалтерском учете Renault. Ранее французский концерн оценивал свою долю в Nissan по методу долевого участия. Теперь же ее рассматривают как финансовый актив и оценивают исходя из стоимости акций японского производителя на бирже.

Напомним, что в начале 2023 года Renault и Nissan заявили о реформировании альянса. В рамках этой процедуры Renault снизила свою долю в японской компании с 43% до 15%, выведя 28,4% акций Nissan во французский трастовый фонд.

Также Renault представила и другие финансовые показатели. Как стало известно, выручка в апреле-июне выросла на 2,5% год к году, до 27,6 млрд евро. Это произошло благодаря выпуску нескольких новых моделей.

Включая убытки, которые связаны с инвестициями в Nissan, чистая прибыль Renault составила 461 миллион евро.

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Недавно Mercedes-Benz сообщила о резком падении полугодовой прибыли, которая сократилась более чем наполовину, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Основные факторы падения - пошлины, снижение объемов продаж, а также расходы по повышению эффективности. Компания ожидает, что годовой доход группы упадет значительно ниже уровня прошлого года. Также ожидается существенное снижение объемов продаж.

Также сообщалось, что в июне продажи новых авто в Европе упали больше всего за последние десять месяцев. Крупнейшим источником уменьшения объемов продаж оказалась Германия, которая является крупнейшим авторынком региона.

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