Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими.

Сегодня утром дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили "бавовну" на АО "Радиозавод", который входит в состав корпорации "Ростех".

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, завод производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ: ПВО, артиллерии, а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи. Из-за работы на российский ВПК завод находится под международными санкциями.

По словам собеседника, во время налета дронов СБУ зафиксировано не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар. Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими.

"СБУ системно уменьшает способность России производить продукцию для своей армии. Летний сезон отработки по высокотехнологичным предприятиям российского ВПК - в разгаре", - отметил информированный источник в СБУ.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь 26 июля дальнобойные дроны СБУ поразили производственные мощности ставропольского радиозавода "Сигнал", который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. "Сигнал" специализируется на производстве различных видов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский военно-промышленный комплекс. Завод находится под международными санкциями.

Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование - станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

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