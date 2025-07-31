В Минфине США считают, что Ирану станет труднее продавать нефть.

США ввели санкции против огромной международной судоходной империи, которая вероятно контролируется сыном политического советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, что может осложнить продажу нефти Тегераном, сообщает Financinal Times.

По словам американских официальных лиц, судоходная империя получила "десятки миллиардов долларов" доходов от экспорта нефти в обход санкций, используя большой флот нефтяных танкеров и контейнеровозов, группы по управлению судами и подставные компании.

Заместитель министра финансов США Майкл Фолкнер отметил, что сеть Шамхани "одна из, если не самая большая сеть уклонения от санкций, существующая сейчас в Иране". По его данным, сеть транспортирует нефть и нефтепродукты вместе с другими грузами из Ирана и России, основным покупателем которых выступает Китай.

Видео дня

"Мы не позволим Тегерану получить средства, необходимые ему для продвижения своих опасных программ вооружений и дальнейшей реализации дестабилизирующей политики. Мы продолжим ограничивать возможности Ирана обходить санкции и отмывать миллиарды от этой торговли", - добавил чиновник.

Новый пакет санкций Министерства финансов США накладывает ограничения на более 115 человек, кораблей и организаций. Среди них 12 физических лиц, 52 судна и 15 судоходных компаний. Американский Минфин считает, что новые санкции усложнят экспорт нефти официальным Тегераном, однако не приведут к подрыву мирового нефтяного рынка.

Санкции США и Еворосоюза против Ирана - последние новости

США, Великобритания, Германия и Франция в середине июля договорились предоставить Ирану 90 дней для заключения ядерной сделки, угрожая, в противном случае, возобновить санкции ООН.

Тем временем США уже ввели новые ограничения против Ирана. 20 июня Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против Тегерана. Как пояснил тогда министр финансов США Скотт Бессент, санкции направлены на предотвращение приобретения технологий, компонентов и оборудования, которое необходимо для производства баллистических ракет и беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: