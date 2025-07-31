Сейчас известно о восьми погибших в столице.

В Киеве спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного в результате российского удара подъезда многоэтажки. Сейчас в результате удара по этому дому известно уже о шести шестерых погибших, а вместе по Киеву - 8.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали со спасенным мужчиной голосовой контакт. По его словам, мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями.

"К пострадавшему тяжело добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", - отметил министр.

СМИ также сообщают, что мужчину, которого вытащили из-под завалов, ждала мать. В то же время под завалами еще остается второй сын женщины, брат освобожденного мужчины. Его судьба неизвестна.

Обновлено 11.50. Впоследствии в ГСЧС показали видео спасательной операции.

"Спасатели шаг за шагом разбирали бетонные обломки квартиры, под которыми оказался пострадавший. Все это время они оставались с ним на связи: говорили, поддерживали, передавали воду. Медики ГСЧС оказали первую помощь на месте", - сообщили в службе.

В МВД уточнили, что мужчина, которого достали из-под завалов, уже получает медицинскую помощь в больнице. Он находился под завалами дома более пяти часов.

Клименко также подчеркнул, что поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о 6 погибших и 82 пострадавших по состоянию на сейчас.

"44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой", не вытащили с того света. По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена - в нее попали россияне. Данные не окончательные", - отметил Ткаченко.

Впоследствии он добавил, что уже семь жизней киевлян забрали россияне своей ночной атакой.

Позже стало известно, что из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда дома в Святошинском районе вытащили еще одного погибшего.

"В результате удара по этому дому уже шестеро погибших, а вместе по Киеву - 8", - отметил Ткаченко.

Россия атаковала Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля (с 18:00 30 июля) противник атаковал Украину 317-ю средствами воздушного нападения, в том числе 309 БПЛА и 8 крылатыми ракетами. Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях.

Как сообщал Клименко, падение вражеской ракеты на дом в Святошинском районе Киева было прямым, где-то в районе 5-го этажа. Он отметил, что люди "просто падали и их просто заваливало бетонными плитами".

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