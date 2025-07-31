На месте удара есть признаки огромного количества шрапнели.

В столице из-за атаки РФ пострадала главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Об этом сообщил бывший муфтий мусульман Украины Саид Исмагилов в эфире "Киев24".

По его словам, пострадавших в мечети нет, потому что персонал четко следовал сигналу воздушной тревоги и вовремя ушел в укрытие.

"Был нанесен удар предварительно кассетным баллистическим вооружением. Об этом уже сообщали Силы обороны Украины. Но по тем поражениям, что я наблюдаю на месте, на дворе мечети, в помещении, то признаки огромного количества шрапнели, которая разлеталась очень обильно по всему периметру. Это один из признаков того, что было применено баллистическое вооружение с кассетными наполнителями для того, чтобы больше нанести поражений и повреждений", - отметил Исмагилов.

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Он также проинформировал, что на этажах мечети разрушения различного характера. В частности, на верхних этажах больше, там отваливались фрагменты, элементы стены. На первом этаже, где расположен основной молитвенный зал, выломаны окна вместе с рамами.

Атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля (с 18:00 30 июля) противник атаковал Украину 317-ю средствами воздушного нападения, в том числе 309 БПЛА и 8 крылатыми ракетами. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что основным направлением удара был город Киев. Противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения противника: 288 ударных БпЛА и 3 крылатые ракеты Искандер-К

Зафиксировано прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых обломков на 19 локациях, почти все в столице.

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