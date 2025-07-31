Лазеры, кислота или саботаж: в Китае ищут способы уничтожить Starlink, - разбор АР

Чтобы ослабить преимущество компании Илона Маска в космосе, в Китае ученые активно изучают уязвимости спутниковой сети Starlink.

В Китае ученые разрабатывают способы противодействия сети спутников Starlink Илона Маска. Среди них встречаются довольно необычные. Например, сбивать Starlink лазерами с подводных лодок, невидимых на радарах. Также предлагается разработать ударные спутники с ионными двигателями. Как пишет Associated Press, об этом говорится в опубликованных научных статьях китайских ученых.

Издание пишет, что Китай обеспокоен возможностями Starlink для военных целей и потенциального шпионажа. Авторы указывают, что опасения усилились после того, как полномасштабное российское вторжение в Украину продемонстрировало боевые преимущества спутников Starlink.

"Украина использовала Starlink для обеспечения связи на поле боя, наведения ударных и разведывательных беспилотников, что обеспечивает решающее преимущество", - пишет Associated Press.

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Однако доступ к спутникам контролировал только сам Илон Маск, который мог, - и делал это на практике, - прерывать предоставление критически важных услуг. Также он отказался расширить покрытие для поддержки украинской контратаки в оккупированном Россией Крыму.

Поэтому, как следует из десятков опубликованных научных статей, китайские ученые активно работают над поиском способов отслеживания и уничтожения спутников Маска. Всего Associated Press проанализировал 64 статьи о Starlink, опубликованные после начала полномасштабной войны в Украине.

Из статей следует, что китайские исследователи полагают, что из-за связей с разведкой и Пентагоном Starlink несет серьезный риск для китайского правительства и его стратегических интересов. Почти в каждой из них оценивались возможности и уязвимости спутниковой сети.

"Поскольку Соединенные Штаты интегрируют технологию Starlink в военные космические ресурсы, чтобы получить стратегическое преимущество перед своими противниками, другие страны все чаще воспринимают Starlink как угрозу безопасности в ядерной, космической и киберпространствах", — написали профессора из Национального университета оборонных технологий Китая в статье 2023 года.

АР указало, что китайские ученые смоделировали покрытие Starlink ключевых географических районов, включая Пекин, Тайвань и полярные регионы. Они установили, что Starlink может обеспечить круглосуточное покрытие Пекина.

В статье, опубликованной поддерживаемой правительством группой реагирования на киберугрозы, говорится об уязвимости в цепочке поставок Starlink. Отмечается, что у компании более 140 поставщиков первого уровня и большое количество второстепенных поставщиков. Говорится там и том, что надзор за кибербезопасностью ограничен.

Инженеры Народно-освободительной армии Китая в другой статье 2023 года предложили создать флот спутников для слежки за спутниками Starlink и сбора сигналов. Также они рассматривали потенциальное использование едких материалов для повреждения их аккумуляторов или ионных двигателей, чтобы помешать работе солнечных панелей спутников.

Другие китайские ученые предложили использовать международное регулирование и дипломатию для сдерживания Маска, пока китайские инженеры продолжают разрабатывать активные контрмеры. Среди предложений встречались следующие: развернуть небольшие оптические телескопы, уже находящиеся в коммерческом производстве, для мониторинга антен Starlink. Придумывать фейковые изображения для создания фиктивных целей. И даже использовать мощные лазеры, чтобы сжечь Starlink.

Больше о космических амбициях Китая

Как писал УНИАН, раньше в Китае разрабатывали космическую операцию по перехвату спутниковой сети Starlink, чтобы вывести ее из строя. По данным моделирования, 99 китайских спутников-перехватчиков за 12 часов смогут нейтрализовать почти 1400 спутников Starlink.

При этом техническое отставание не позволяет Китаю реализовать планы по формированию собственной сети спутников. По планам, Китай через несколько лет хочет выпустить на орбиту 27 тысяч спутников. Однако, это невозможно без разработки многоразовой ракеты-носителя, которая есть у SpaceX. На данном этапе вместо сотен на околоземной орбите всего несколько десятков китайских спутников.

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