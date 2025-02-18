Франция проведет второй экстренный саммит по Украине с большим количеством стран, - Reuters

Ко второй экстренной встрече присоединится Канада.

Во Франции планируют организовать вторую экстренную встречу по обсуждению Украины и европейской безопасности. Она будет проведена уже в среду, 19 февраля, сообщает Reuters.

Два дипломатических источника рассказали журналистам, что на новую встречу приглашены больше европейских стран и Канада, которая является союзником по НАТО.

По их словам, приглашения получили Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

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Кроме того, в агентстве добавили, что некоторые страны могут принять участие в видеоконференции.

Экстренный саммит в Париже - что известно

Напомним, что 15 февраля стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Европе после последних заявлений администрации президента США Дональда Трампа.

По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, саммит европейских лидеров в Париже, который прошел 17 февраля, имеет целью "помешать достижению соглашения по миру в Украине". Он назвал встречу "собранием разочарованных лидеров".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на саммите в Париже решались важные вещи. Он поделился, что на встрече обсуждались глобальная ситуация, ситуация в Европе и гарантии безопасности для Украины.

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