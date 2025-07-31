Людей после удара заваливало бетонными плитами.

Падение вражеской ракеты на дом в Святошинском районе Киева было где-то в районе 5-го этажа. Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии журналистам.

"Падение вражеской ракеты было прямым, где-то в районе 5-го этажа. Листья обгоревшие на деревьях. Это как раз траектория падения данной ракеты, которая зашла в этот дом", - подчеркнул он.

Клименко отметил, что когда был взрыв, то люди были в кроватях, в коридорах.

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"Они просто падали и их просто заваливало бетонными плитами", - подчеркнул он.

Удар по Киеву - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне утром 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Последствия попадания есть в нескольких районах, повреждены дома. Известно о шести погибших и десятках пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ночью Россия атаковала Украину более 300 дронами и восемью ракетами.

Глава государства отметил, что в результате вражеских ударов пострадали Днепровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области.

При этом подчеркнул, что столица была основной целью массированного обстрела. По его словам, многочисленные повреждения жилой инфраструктуры, а в одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. "По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама", - отметил Зеленский.

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