Враг ими бьет не впервые по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры.

Российская Федерация ударила по Киеву ракетами и БПЛА, среди которых были и реактивные "Шахеды".

Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко. "Есть предварительная информация, что были реактивные "Шахеды", которые уже не первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины. Сколько было именно реактивных "Шахедов" сейчас считают специалисты", - сказал он.

Клименко рассказал, что БПЛА заходили с разных сторон Киева. "И после того как, вроде бы, все успокоилось, через час пошла ракетная атака", - добавил он.

Видео дня

Ночная атака на Киев

По информации Воздушных сил ВСУ в ночь на 31 июля противник атаковал Украину 317-ю средствами воздушного нападения, в том числе 309 БПЛА и 8 крылатыми ракетами.

Отмечается, что враг атаковал Украину 309 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск. Также из Курской области были осуществлены пуски 8 крылатых ракет "Искандер-К".

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что основным направлением удара был город Киев.

В Воздушных силах проинформировали, что зафиксировано прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых обломков на 19 локациях, почти все в столице.

Отмечается, что 291 средство воздушного нападения противника было сбито противовоздушной обороной или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: