Как Iris-T или Nasams могут сбивать реактивные 'Шахеды': эксперт раскрыл детали

Мобильные огневые группы с крупнокалиберным стрелковым оружием не способны эффективно сбивать реактивные ударные дроны "Шахед-238".

Эффективными средствами для сбивания реактивных ударных дронов-камикадзе "Шахед-238", которыми российские захватчики этой ночью нанесли удары по Киеву, могут быть наземные системы противовоздушной обороны. Об этом обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников сказал в эфире телеканала Суспільне.

"Это является дальнейшей эволюцией общей линейки изделий типа "Шахед". В Иране он получил маркировку "Шахед-238". Что касается его особенностей - то это, конечно, изменение силовой установки. То есть, переход от новых двигателей внутреннего сгорания к реактивным. Основной опасностью, которую представляет это изделие, - это его скорость", - отметил Кушников.

По его словам, в 2023 году российская делегация из Алабуги ознакомилась с этими изделиями. Тогда во время демонстрации состоялись испытания и были подтверждены тактико-технические характеристики. В частности, крейсерская скорость на уровне 550-600 км в час.

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"Соответственно, с применением нового двигателя, также меняется и высотность полета этих ударных беспилотников. Она может достигать до десяти километров", - добавил эксперт.

Он отметил, что российские захватчики впервые применили эти реактивные "шахеды" в начале лета.

"Опасность связана со скоростью данных ударных дронов. Поэтому, время на реакцию уменьшается. Надо не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге", - сказал Кушников.

Вместе с тем, он рассказал о методах борьбы с этими реактивными ударными дронами.

"На сегодняшнее время, учитывая те летно-технические характеристики, которые имеет этот беспилотник, это преимущественно истребительная авиация или наземные комплексы противовоздушной обороны среднего и большего радиуса действия", - подчеркнул эксперт.

В частности, речь идет о комплексах Iris-T, Nasams, а также средствах противовоздушной артиллерии с программируемыми боеприпасами. Эффективными могут те средства, которые способны сбивать крылатые ракеты.

При этом, эти реактивные беспилотники не могут быть успешно поражены мобильными огневыми группами, которые применяют крупнокалиберное стрелковое оружие.

Также обозреватель отметил, что пока он не видел разработок в классе дронов-перехватчиков для реактивных "шахедов".

Кушников считает реактивные "шахеды" серьезным оружием, сравнимым с крылатыми ракетами.

"Что касается темпов производства, то пока что россияне применяют их преимущественно точечно. Мы не видим, что массовость применения как-то увеличивается. То есть, мы можем предположить, что россияне накопили определенное количество подобных средств и применяют их во время своих комбинированных атак вместе с другими средствами", - подчеркнул Кушников.

Больше новостей о реактивных "Шахедах"

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что во время сегодняшней атаки российские оккупанты применили реактивные "Шахеды". Специалисты должны установить, сколько именно было запущено таких средств. Как добавил Клименко, захватчики уже не первый раз применят по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины такие реактивные ударные дроны.

Ранее об их использовании предупреждал специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он назвал это ответом россиян на успех украинских зенитных дронов.

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