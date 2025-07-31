Лидером рейтинга стала стильная модель от популярного бренда.

Среди автомобилистов распространено мнение, что немецкие автомобили выделяются высоким уровнем надежности и передовыми инженерными решениями. В этом есть доля правды, так как некоторые модели от немецких производителей способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В Top Speed назвали 10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.

ТОП-10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом:

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BMW 4 Series 2022 года MINI Cooper 2019 года Mercedes-Benz E-Class 2020 года BMW 5-Series 2020 года Audi A5 2019 года BMW 3 Series 2020 года Volkswagen Passat 2018 года Mercedes-Benz C-Class 2020 года Volkswagen Jetta 2019 года Volkswagen Golf GTI 2023 года

Лидером этого рейтинга стал BMW 4 Series второго поколения. Этот автомобиль выпускается с 2020 года и предлагается в кузовах купе, кабриолет и лифтбэк.

В издании поделились, что спортивная версия BMW M440i предлагает отличную динамику и приятную управляемость. Также эксперты похвалили информационно-развлекательную систему и гибридную силовую установку модели.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает практичный интерьер и высокий уровень комфорта.

Кроме того, эксперт по автомобилям назвал самый надежный бюджетный подержанный кроссовер. Он отметил, что эта модель дешевле многих конкурентов, но редко сталкивается с поломками.

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