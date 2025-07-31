Среди автомобилистов распространено мнение, что немецкие автомобили выделяются высоким уровнем надежности и передовыми инженерными решениями. В этом есть доля правды, так как некоторые модели от немецких производителей способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
В Top Speed назвали 10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.
ТОП-10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом:
- BMW 4 Series 2022 года
- MINI Cooper 2019 года
- Mercedes-Benz E-Class 2020 года
- BMW 5-Series 2020 года
- Audi A5 2019 года
- BMW 3 Series 2020 года
- Volkswagen Passat 2018 года
- Mercedes-Benz C-Class 2020 года
- Volkswagen Jetta 2019 года
- Volkswagen Golf GTI 2023 года
Лидером этого рейтинга стал BMW 4 Series второго поколения. Этот автомобиль выпускается с 2020 года и предлагается в кузовах купе, кабриолет и лифтбэк.
В издании поделились, что спортивная версия BMW M440i предлагает отличную динамику и приятную управляемость. Также эксперты похвалили информационно-развлекательную систему и гибридную силовую установку модели.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты назвали 10 лучших кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает практичный интерьер и высокий уровень комфорта.
Кроме того, эксперт по автомобилям назвал самый надежный бюджетный подержанный кроссовер. Он отметил, что эта модель дешевле многих конкурентов, но редко сталкивается с поломками.