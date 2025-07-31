Атака РФ это продолжение террора гражданского населения Украины.

Удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе столицы. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона.

"Последовательность, с которой россияне бьют по определенным локация и районах напоминает удары по сирийскому городу Алеппо, где методично и последовательно истреблялись квартал за кварталом. Здесь имеем такую же ситуацию", - подчеркнул он.

По его словам, сегодняшняя атака в очередной раз показала, что мы имеем дело с традиционной методикой ведения РФ воздушной войны против украинского народа. Грабский отметил, что удары наносятся по жилым домам и это террор мирного населения.

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Полковник запаса отметил, что речь идет о явном террористическом варианте проведения таких атак. По его словам, между ударами дронов и ракет враг делает перерыв, повторяя удар по определенной локации с тем, чтобы поразить больше людей, в первую очередь спасателей и тех активных граждан, которые приходят на помощь. "Это делается для того, чтобы увеличить количество жертв", - подчеркнул он.

Грабский отметил, что враг действует цинично и осознанно, надеясь на истощенность ресурсов противовоздушной обороны, и бьют по нашим слабым местам.

Ночной удар оккупантов

Президент Владимир Зеленский отмечал, что ночью Россия атаковала Украину более 300 дронами и 8 ракетами.

Вследствие вражеских ударов пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Однако Киев был основной целью массированного обстрела. По его словам, в одном из спальных районов столицы в многоэтажке разрушен целый подъезд. Уже известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама.

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