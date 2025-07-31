Канада собирается признать Палестину государством: Трамп отреагировал

Администрация Израиля и президент США недовольны позицией премьер-министра Канады.

Канада планирует признать Палестинское государство в сентябре во время заседания Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Карни, пишет Fox News.

"Мы работаем вместе с другими, чтобы сохранить возможность двухгосударственного решения, не допустить, чтобы факты на местах, смерти на местах, поселения на местах, экспроприации на местах достигли такой степени, что это станет невозможным", - сказал он.

По словам Карни, этот шаг зависит от готовности Палестины провести реформы, в том числе в сфере системы управления. Также он заявил, что Палестине нужно провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет принять участие.

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"Канада осуждает тот факт, что правительство Израиля допустило катастрофу в Газе", - добавил премьер-министр Канады.

Израиль же раскритиковал позицию Канады. В МИД Израиля заявили, что изменение позиции канадского правительства является "наградой для ХАМАС".

На заявление Карни отреагировал и президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он выразил недовольство позицией Канады.

"Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это очень затруднит заключение торгового соглашения с ними", - написал Трамп.

15 стран поддержали признание Палестины государством - что известно

Ранее Франция и еще 14 стран подписали декларацию, в которой поддержали признание Палестинского государства. В документе говорится о том, что подписанты "уже признали, выразили или выражают готовность" признать Палестинское государство.

Документ подписали: Франция, Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Словения и Испания. Еще не все эти страны признали независимость Палестинского государства.

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