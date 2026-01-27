Рейтинг Трампа в США обвалился до рекордного минимума, - Reuters

Резкое падение рейтинга Трампа отражает недовольство американцев его жесткой иммиграционной политикой и репрессивными мерами иммиграционных служб.

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом, свидетельствует опрос Reuters.

Согласно результатам, только 39% американцев одобряют действия Трампа в сфере иммиграции, по сравнению с 41% в начале января, тогда как 53% респондентов не поддерживают его политику. Около 58% опрошенных считают, что иммиграционные и таможенные службы США заходят "слишком далеко" в своих репрессиях, тогда как 12% считают, что они делают недостаточно, а 26% считают действия "примерно правильными".

В опросе четко прослеживается политическое разделение: около 90% демократов критикуют методы агентов, тогда как среди республиканцев их поддерживают 20%, а среди независимых – 60%.

Общий рейтинг одобрения работы Трампа упал до 38%, что является самым низким показателем его текущего президентского срока, снизившись с 41% в предыдущем опросе 12-13 января.

Опрос проводился онлайн среди 1139 взрослых американцев с погрешностью около 3 процентных пунктов.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа был на три пункта ниже, чем на этом этапе во время его первого срока.

Также его рейтинг оказался на семь пунктов ниже, чем у бывшего президента Джо Байдена, поскольку мнение американцев об экономике оказывало давление на рейтинг одобрения Трампа в течение первого года его второго срока.

