Минус 'Славянин' и 'Авангард': спецназовцы ГУР поразили два военных корабля РФ (фото)

В ночь на 14 марта Силы обороны Украины поразили две военные единицы РФ - паром "Славянин" и судно "Авангард", которые были основными элементами Керченской паромной переправы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь с 13 на 14 марта мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора России. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины", - заявили разведчики.

Отмечается, что указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике врага. В частности, речь идет о транспортировке оружия, военной техники и боеприпасов.

Уточняется, что в рамках операции спецназовцы военной разведки Украины совместно с другими компонентами Сил обороны также нанесли огневой удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае (РФ), который Россия использует для ведения войны против нашей страны.

Как писал УНИАН, в начале марта Силы обороны Украины нанесли удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске, в результате чего был поражен фрегат "Адмирал Эссен", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, россияне, скорее всего, восстановят этот фрегат, но большой вопрос, как они будут это делать, учитывая, в частности, то, что докование в Азово-Черноморском регионе фактически невозможно. Возможно, отметил пресс-секретарь, россиянам придется что-то "делать на ходу", или определенная часть функционала корабля будет недоступна.

