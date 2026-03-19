В РФ в очередной раз 'похоронили' США: сенатор Пушков видит причину упадка в Иране

Ресурсы штатов иссякают, а стратегические цели остаются недостижимыми, считает российский чиновник.

Белый дом рискует потерять мировое господство из-за изнурительной военной кампании против Ирана на Ближнем Востоке. Ресурсы страны иссякают, а стратегические цели остаются недостижимыми, заявил в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Российский политик пишет, что Вашингтон стал заложником собственной имперской политики. Пушков считает, что Соединенные Штаты столкнулись с так называемым "проклятием глобальной сверхдержавы". Это происходит, когда страна начинает воевать ради сохранения иллюзорного контроля.

Пушков сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом бывшей Британской империи. Лондон в свое время тоже пытался реагировать на все вызовы одновременно, и это привело к катастрофическому перенапряжению сил. В итоге Британия потеряла все, а теперь этот путь повторяет Америка.

"В свое время глобальная Британская империя точно так же реагировала на многочисленные вызовы своему господству. В итоге это привело к перенапряжению сил – и к упадку империи", – написал российский сенатор.

Интересно, что подобных параллелей в своем посте Пушков не проводит со своей собственной империей, которая напала на Украину.

Российский сенатор отмечает, что США тратят колоссальные суммы на войну, а эти деньги должны были бы пойти на внутреннее развитие. Вместо модернизации собственного производства, Штаты финансируют разрушение. Китай тем временем наращивает мощь и Пекин становится главным конкурентом в 21-м веке, пока Америка воюет, пишет чиновник РФ.

"Вместо того, чтобы перестраивать американскую экономику и соперничать с Китаем – своим главным соперником в XXI веке, США тратят по 1–1,5 млрд долларов в день, чтобы разрушить еще одну страну на Ближнем Востоке", – подчеркнул Пушков.

Пушков напомнил о 7 триллионах долларов, которые ушли на операции в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Экономика сверхдержавы может просто не выдержать такой нагрузки в долгосрочной перспективе, считает сенатор.

Какова сейчас ситуация в Иране

Иран запустил ракеты по крупнейшему в мире комплексу по производству сжиженного природного газа в городе Рас-Лаффан, Катар. Министерство внутренних дел Катара подтвердило информацию об инциденте, сообщив о возникновении пожара на объекте, который сейчас ликвидируют соответствующие службы.

В ответ на атаку Дональд Трамп пригрозил массовым уничтожением иранского газового месторождения Южный Парс в случае дальнейших атак Ирана на территорию Катара. Это заявление прозвучало на фоне роста напряженности после ракетных ударов Израиля по тому же месторождению.

Между тем Саудовская Аравия заявила о возможности применения военной силы в ответ на ракетные атаки Ирана против Эр-Рияда и его региональных союзников. Принц Фейсал, министр иностранных дел Саудовской Аравии, подчеркнул утрату доверия к Ирану и заявил о неприемлемости враждебных действий Тегерана как напрямую, так и через использование региональных прокси-сил.

