Из Беларуси в Украину прилетел 'подарок' для оккупантов, – пограничники

Беларусь продолжает оказывать помощь РФ в осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

Граница с Беларусью остается источником потенциальной угрозы для Украины, о чем, в частности, свидетельствует новый инцидент с залетом оттуда в наше пространство ретранслятора на воздушном шаре. Об этом в комментарии телемарафону сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Собственно, нужно понимать, что угроза со стороны Беларуси никуда не исчезает. И это в первую очередь, даже несмотря на то, что на территории Беларуси сейчас нет большого количества российских сил. Беларусь продолжает поддерживать Россию и подыгрывать ей", – заявил он.

По словам Демченко, Украина готовится к возможной дестабилизации границы с Беларусью, хотя он и не может раскрывать подробности такой подготовки.

"Вчера вечером мы также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую впоследствии идентифицировали как воздушный шар. Фактически это было устройство с ретранслятором для усиления сигнала для воздушных средств поражения, которые Россия использует против нашей страны во время обстрелов", – рассказал Демченко.

Как писал УНИАН, в середине апреля президент Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подозрительную активность на беларуской стороне границы. В частности, речь шла о строительстве дорог в направлении границы и обустройстве артиллерийских позиций.

Вчера Зеленский снова сообщил о "довольно специфической активности" на беларуской границе, но не раскрыл подробностей.

Военный эксперт Дмитрий Жмайло недавно отмечал, что Россия "уперлась в потолок" своих возможностей на Донбассе и может попытаться прорваться с неожиданных направлений. Например, через границу Украины с Беларусью.

