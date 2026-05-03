В РФ выпустили заводской Shahed, на который устанавливаются ракеты 'воздух-воздух', – СМИ

Дрон получил новый фюзеляж и пусковое устройство для крепежа ракеты.

Россия продолжает эксперименты с новыми версиями ударных дронов Shahed. Как пишут авторы Telegram-канала "Мины и кофе с бутербродами!", в конструкцию корпуса дрона внесли изменения, адаптировав его под установку ракет класса "воздух-воздух".

Отмечается, что изменения внесены на этапе заводского изготовления корпуса, предположительно на заводе в Алабуге. "Ракета Р-60 размещается сверху фюзеляжа и соединяется с бортом специально изготовленным пусковым устройством. Под нее в корпусе сделана отдельная ложбина. То есть если раньше мы видели кустарное крепление, то теперь это уже серийное заводское решение", – пишут авторы.

На таких модификациях дрона нет боевой части. Также зафиксировано изменение конструкции топливного бака.

Военный портал "Милитарный", ссылаясь на данные ГУР, добавил, что для запуска ракеты Р-60 используется штатное авиационное пусковое устройство АПУ-60-1МД, адаптированное под беспилотную платформу.

К тому же беспилотник оснащен двумя видеокамерами: одна установлена в носовой части, другая – позади пускового устройства ракеты. "Передача видеосигнала и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358", – пишут авторы.

Они предположили, что подобная конструкция должна сбивать украинскую авиацию. А в случае обнаружения украинского самолета или вертолета "оператор дистанционно подает команду на запуск ракеты".

"После старта тепловая головка самонаведения советской ракеты малой дальности класса "воздух–воздух" Р-60 самостоятельно захватывает цель. Дальность эффективного пуска оценивается в 7–8 км", – говорится в статье.

Также предполагается версия дрона с ракетой, развернутой в сторону двигателя. Также не исключается вариант предварительного захвата цели головкой самонаведения с последующим подтверждением запуска оператором.

Авторы добавили, что остальные детали, такие как полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки беспилотника, остаются типичными для других модификаций Shahed, которые использует Россия. А для спутниковой навигации "используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета", способный работать даже в условиях активного противодействия со стороны украинских средств радиоэлектронной борьбы".

Добавляется, что электронная начинка аппарата включает "одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 британского производства, трекер, а также два GSM-модема для передачи телеметрии". Авторы считают, что такая конфигурация обеспечивает относительно стабильный канал связи и контроль за дроном во время выполнения боевой задачи.

Как Украина сбивает вражеские дроны

Напомним, что в Украине развернута масштабная кампания по перехвату российских ударных беспилотников. Власти и военные заявляют о планах выйти на уровень уничтожения до 95 процентов дронов Shahed. Сейчас система противодействия включает средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, зенитные средства, вертолеты, истребители и специализированные дроны-перехватчики.

При этом некинетические системы, которые электронным путем нарушают работу беспилотников или выводят их из строя, в значительной степени опираются на радиоэлектронную борьбу, направленную на разрыв связи между беспилотником и его оператором. Для ограничения эффективности украинской радиоэлектронной борьбы РФ настраивает БПЛА на использование определенного диапазона частотных полос.

