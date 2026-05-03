Перехитрил и отобрал оружие: украинский боец рассказал подробности взятия оккупантов в плен

К блиндажу, где находился украинский военный со своим сослуживцем, добрались двое российских штурмовиков.

Боец 155-й отдельной механизированной бригады с позывным Алекс сумел перехитрить и отобрать автоматы у двух российских оккупантов в поселке Гришино на Покровском направлении. Подробности опубликовала бригада на своем YouTube-канале.

После вражеского обстрела соратник Алекса Анчоус получил ранение, поэтому военный затащил его в укрытие, чтобы оказать медицинскую помощь. В этот момент к блиндажу подошли двое российских штурмовиков.

Отмечается, что когда Алекс услышал вопрос на русском: "Свои?", он не растерялся и утвердительно ответил, чтобы российские оккупанты вошли внутрь.

Видео дня

"Я зашел на теневую сторону, позвал их, чтобы по форме не узнали. Они присели, автоматики положили, начали болтать... А потом минута молчания… Потому что они услышали украинский язык в рации и поняли, куда попали. Главное, что теперь у нас есть пленные, и мы сможем вернуть наших ребят из плена", – рассказал украинский защитник.

Добавляется, что боец 155-й отдельной механизированной бригады отобрал у врагов автоматы, телефоны, рации и документы.

Кроме того, украинский военный почти трое суток выводил оккупантов к эвакуационной точке из-за постоянной угрозы с неба. Алекс успешно прошел подготовку в учебном центре "Скала" и умеет четко различать звук вражеских дронов – "пчелок". Поэтому он вовремя приказывал российским пленным прятаться в канавы или заросли.

Украинский защитник предупредил пленных, что в случае, если они попытаются сбежать, дроны-камикадзе не оставят шансов никому.

Плен ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что гражданин Беларуси в Сумской области добровольно сдался в плен 47 ОМБр "Магура". Украинскому бойцу с позывным Лють пришлось нести его на себе 10 километров по заминированным полям. Белорус Юрий Малыщицкий рассказал, что подписал контракт в армию РФ. Сначала его направили в саперы, но впоследствии перевели в операторы БПЛА. Малыщицкий рассказал, что понял, что дела плохи, и решил сдаться в плен ВСУ. В лесу он подорвался на мине и начал звать на помощь. Его услышали два украинских военных, и он сказал им, что хочет сдаться в плен. В укрытии белорусу перевязали рану и наложили турникет.

Также мы писали, что 19-летний россиянин, служивший в 102-м мотострелковом полку 150-й дивизии, передавал украинским военным координаты своих подразделений. Он самостоятельно установил контакт с украинской стороной через проект "Хочу жить". В течение около 80 дней россиянин передавал координаты позиций, техники и маршрутов подразделений 102-го полка. За это время благодаря его данным, которые поступали с задержкой всего в 15 минут, было уничтожено как минимум два танка и поражена РСЗО, уничтожены четыре расчета БПЛА и четыре минометных расчета.

Вас также могут заинтересовать новости: