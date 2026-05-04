'Провел 177 дней в зоне боевых действий': WP рассказало историю украинского бойца

Украинский военный Роман Монгольд провёл в Волчанске почти полгода и рассказал, что помогло ему выжить.

Пока украинский военный Роман Монгольд почти полгода находился в окружении врага в Волчанске, он обменивался голосовыми сообщениями со своей женой с помощью командира, сообщает The Washington Post.

Издание рассказало, что в августе 2025 года 38-летний Роман вместе с сослуживцем находились в ловушке глубоко внутри того, что украинские войска называют "зоной смерти" – ничейной землей между линиями фронта.

Его друг, 28-летний Андрей, получил ранение в колено. По радио он просит своего командира сбросить с дрона еще лекарств. Каждую неделю он также просит передать сообщение его жене Галине.

"Романа и Андрея отправили в Волчанск – небольшой город на границе Украины с Россией – чтобы они попытались сдержать российские войска, наступавшие на второй по величине город Украины, Харьков, расположенный в 72 километрах к юго-западу", – говорится в статье.

Отмечается, что ожесточенная, непрерывная битва за этот бывший промышленный и железнодорожный узел продолжается с мая 2024 года. В отличие от других участков поля боя, где солдаты удерживают окопы и блиндажи на полях и вдоль лесополос, бои за Волчанск разворачиваются в заброшенных многоквартирных домах и разрушенных фабриках.

"Это тот же тип жестоких городских боев, который привел к разрушению восточных городов Бахмута и Авдеевки. Это часто означает ведение боев от здания к зданию, а иногда и от комнаты к комнате", – отмечает издание.

Объясняется, что военные выживают в таких местах только благодаря тому, что командиры в тылу используют дроны для сброса с воздуха посылок: еды, воды, батареек, портативных зарядных устройств, грелок для рук, влажных салфеток, боеприпасов – а иногда даже писем из дома.

Издание отмечает, что как Украина, так и Россия пытаются сбивать такие беспилотники или же ждут, пока солдаты заберут припасы, а затем наносят по ним удары. Именно так Андрей получил ранение в колено, когда забирал пакет.

"Каждую неделю жена Романа отправляет его командиру голосовое сообщение из дома. Командир затем воспроизводит его по радио для Романа. Роман повторяет сообщение, которое командир записывает и пересылает Галине", – делится издание.

В публикации рассказывается, что женщина знает, что Роман не все ей рассказывает о том, что с ним происходит. Вернуться к своим украинские военные могут только тем же путем, каким попали в город – через реку, но это опасно для солдата, который не может ходить.

"В начале августа сестра Романа открывает дверь своей квартиры в Трускавце двум мужчинам в военной форме оливкового цвета. Они вручают ей письмо, в котором указано, что Роман официально считается пропавшим без вести на передовой", – говорится в статье.

Однако вскоре Роман находит украинские войска и устанавливает контакт с командирами. Но возможности выйти из позиций у него нет. Он остается в городе вместе с Андреем, который от полученного ранения умирает у него на руках в конце августа.

После этой потери Роман проводит еще две недели, продолжая воевать, но ошеломленный горем. Затем по радио ему приходит приказ, что он может уходить.

Издание отмечает, что 177 дней Роман провел в Волчанске и в 04:30 утра с ружьем в руках и в шлеме погибшего Андрея он бежит на юг, подальше от того, что осталось от завода, где он прятался от российской армии.

"Он бежит домой. Домой, к Галине и ее голосу, который держал его при жизни", – говорится в статье.

Также мужчина думает о детях, дочери Валерии и сыне Артуре, и их собаке Бонни, которая всегда ждала его у двери.

"Над ним летает украинский беспилотник. Его командир, глядя на изображение с камеры, выкрикивает приказы по рации, направляя Романа шаг за шагом", – рассказывает издание.

Далее мужчина добирается до реки, но когда пытается ее переплыть, винтовка зацепилась за камень, и он вынужден оставить оружие. В этот момент его замечает российская артиллерия и начинает обстреливать.

В конце концов, Роман добирается до заброшенного сельского дома и ждет, пока его кто-нибудь найдет. Он просит передать Галине последнее сообщение.

Издание отмечает, что мужчине удалось остаться в живых. После того, как он прошел лечение в Харькове, Роман вернулся к семье в Трускавец. Однако он понимает, что снова поедет на восток, и таких мест, как Волчанск или даже хуже, еще немало.

"Он думает, как и почти каждый день, об Андрее и его шлеме. О том, как тот до сих пор лежит на полке в его квартире. О том, как он не решился его вернуть. Пока что", – говорится в статье.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский боец две недели прожил в одном блиндаже с россиянином. Он случайно принял его за украинца, но быстро понял, что это враг. Россиянин пообещал его отпустить, но этого не произошло. Тогда украинец начал уговаривать его сдаться в плен. Хотя когда они вышли на улицу и заметили украинский дрон, им еще пришлось некоторое время прожить в блиндаже, пока однажды рядом с этой позицией внезапно не появился украинский бронетранспортер. Украинец потерял палец на ноге из-за гангрены и сейчас передвигается на костылях.

Также мы писали, что боец 155-й отдельной механизированной бригады с позывным Алекс смог перехитрить россиян, которые наткнулись на его блиндаж. Они решили, что он свой, но когда услышали по рации украинский язык, поняли, что ошиблись. Тем не менее, украинец смог отобрать у них оружие, а затем добрался до украинских позиций.

