Ученый открыл 'закон Вурхиса': он объясняет, почему медленные машины всегда вас догоняют

Можно ли в городе догнать машину, которая едет быстрее вас? Все решают обстоятельства.

Каждый водитель оказывался в ситуации, когда либо вы спешили, пересекая перекрестки на большой скорости, чтобы потом увидеть вокруг себя те же самые автомобили. Либо вы посмеивались про себя, догоняя того, кто промчался мимо вас на предыдущем светофоре. Почему это всегда происходит, объяснил в статье журнала Royal Society Open Science исследователь из Дублинского городского университета в Ирландии доктор Конор С. Боланд.

Как пишет Slashgear, доктор Боланд назвал явление "законом дорожного движения Вурхиса", вдохновившись злодеем из фильмов "Пятница, 13-е" Джейсоном Вурхисом. Напомним, что в фильме она всегда догоняет своих жертв, даже двигаясь со скоростью пешехода.

По словам Боланда, все зависит от светофоров. Если две машины движутся с разной скоростью после проезда светофора, расстояние между ними может значительно измениться в зависимости от работы светофора, цвета и продолжительности сигналов, а также времени, необходимого для полного цикла работы каждого светофора. В некоторых случаях светофоры могут полностью свести на нет расстояние между двумя машинами, не позволяя даже самому быстрому водителю значительно оторваться.

Догоняют ли в итоге медленные автомобили более быстрые? Исследование показывает, что это зависит от типа светофоров. Если светофоры работают по установленному циклу (или если автомобили попадают в так называемую "зеленую волну "), автомобили будут догонять и отдаляться друг от друга с одинаковой скоростью, и автомобиль, который находится впереди, обычно останется впереди.

Однако, если автомобили сталкиваются с независимыми светофорами, которые не синхронизированы, расчеты показывают, что более медленный автомобиль почти гарантированно догонит более быстрый. Согласно расчетам, всего один независимый светофор увеличивает вероятность того, что более медленный автомобиль догонит более быстрый, до 42%. После трех светофоров эта вероятность возрастает до 78%, а после восьми – превышает 98%. Особенности городской езды, с ее короткими участками, означают, что медленный автомобиль с большей вероятностью догонит более быстрый, чем в сельской местности.

Конечно, эти расчеты и выводы предполагают, что обе машины движутся с постоянной скоростью на протяжении всего пути. Большинство автомобилей так не делают, особенно учитывая, что они ускоряются на зеленых светофорах и замедляются на красных. Но исследование Боланда все же дает водителям некоторое представление о том, почему иногда может казаться, что другой водитель постоянно вас догоняет, или что вы постоянно догоняете одну и ту же машину.

Вредная привычка водителей

Напомним, что по словам механиков, водителям нужно избегать езды "на сцеплении", поскольку это постепнно разрушает автомобиль. При этом даже легкое давление на педаль сцепления во время движения или остановки может вызвать преждевременный износ.

