Придерживаясь этих советов, вам быстрее удастся подружить собак между собой.

Люди, которые любят собак, часто после первого питомца хотят завести себе еще и еще, и хорошо, если удастся остановиться на двух животных. Кинологи объяснили, какой должны быть вторая собака в доме и назвали семь лучших пород для тех, кто заводит себе второго питомца.

Какого пола заводить вторую собаку и какую породу выбрать

Выбор второй собаки может быть непростым делом, потому что абсолютно по-разному могут повести себя две собаки в доме - ревность и частые конфликты, к сожалению, нередки среди питомцев, которые живут в одном помещении. И несмотря на то что правильная дрессировка помогает решить множество проблем, одни породы от природы более склонны ладить с другими, чем другие.

Дрессировщики в материале издания Parade Pets назвали несколько пород, которые, по их мнению, идеально подойдут, если у вас уже есть собака дома.

Видео дня

Лабрадор-ретривер

Эксперт говорит, что лабрадоры-ретриверы были выведены как социальные и послушные рабочие собаки, поэтому неудивительно, что они хорошо вписываются в дома, где уже есть несколько питомцев. "Они от природы дружелюбны и нуждаются в общении с другими собаками, людьми и даже представителями других видов животных", – говорит Мишель Тейт.

Благодаря своему темпераменту они являются одними из самых популярных семейных собак в мире. Лабрадоры известны своим общительным характером и стремлением к взаимодействию, что помогает им хорошо адаптироваться к жизни с другими собаками.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы – еще одна порода, широко известная своим мягким и дружелюбным характером, благодаря чему они хорошо ладят с другими собаками. "Золотистые ретриверы не были выведены для агрессии и редко проявляют агрессивные черты", – говорит Брант Уоллер, владелец и сертифицированный дрессировщик собак в The Trusted Companion.

У них спокойный и терпеливый характер, к тому же, ретриверы терпимы и легко понимают себе подобных, что помогает предотвратить конфликты во время игр или в любых ситуациях взаимодействия между животными. Их ласковый характер также означает, что они активно стремятся к общению, поэтому им больше нравится присутствие других собак.

Бордер-колли

Бордер-колли известны своим интеллектом и высокой работоспособностью, но у них также уникальный подход к социальному взаимодействию. "Большинство бордер-колли настолько увлечены играми со своими хозяевами, что им наплевать на других собак", – говорит Уоллер. Благодаря этой черте характера, они считаются одними из лучших собак для семей с другими питомцами и рекомендуются дрессировщиками.

Несмотря на то, что эти щенки очень сосредоточены и склонны отдавать приоритет задачам или играм со своими хозяевами, а не другим животным, при правильной социализации они могут формировать позитивные отношения с другими собаками. Их высокий уровень энергии означает, что они лучше всего чувствуют себя в компании собак, которые могут соответствовать их активности и стилю игры. При правильном подборе пары бордер-колли могут успешно жить в семьях, где содержится несколько собак.

Бигль

Сертифицированный профессиональный дрессировщик собак и эксперт по образу жизни домашних животных в компании Rover Николь Эллис объяснила, почему лучше заводить двух собак, если одна из них - бигль. Животные этой породы хорошо уживаются с другими питомцами. Изначально выведенные как стайные животные для охоты, бигли созданы для жизни и работы рядом с другими собаками. Этот инстинкт делает их очень адаптивными и, как правило, дружелюбными по отношению к другим собакам. "Бигли от природы общительны и часто чувствуют себя комфортно в среде, где могут взаимодействовать с другими собаками", – говорит Эллис. Кроме того, по ее словам, бигли, как правило, любят компанию и плохо переносят длительное одиночество.

Пудель

Пудели бывают стандартных, миниатюрных и той-размеров, различаются по уровню энергии, но всех их объединяет высокая способность к обучению и адаптации. Это делает их восприимчивыми к дрессировке и способными адаптироваться к различным социальным ситуациям.

"Пудели отличаются высоким интеллектом и, как правило, хорошими манерами, часто обладают отличными социальными навыками и хорошо ладят с самыми разными собаками", – объясняет Эллис. Поэтому, по её словам, они являются одними из лучших собак для семей, где уже есть другие собаки. Более того, при правильной социализации пудели могут стать уверенными и дружелюбными компаньонами, которые спокойно и контролируемо взаимодействуют с себе подобными.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эта дружелюбная порода собак была выведена как собака-компаньон, и эта история отражается в ее темпераменте. В целом, эти комнатные собачки известны своим милым и покладистым характером. Они, как правило, неконфликтны и стремятся угодить, что помогает им хорошо уживаться в семьях, где уже живут несколько животных. Их небольшой размер и спокойный нрав делают их особенно подходящими для жизни с другими собаками схожего темперамента.

Бишон фризе

Если вы подумываете о том, чтобы у вас были две собаки в доме - плюсы и минусы такого решения могут быть разными, но бишон фризе обязательно стоит добавить в список, поскольку это, как правило, жизнерадостные собаки, которые легко адаптируются к общению с другими животными. "Бишоны веселые, легко адаптируются и неконфликтны, – говорит Эллис, – это помогает им плавно взаимодействовать с другими собаками".

Благодаря своему игривому и дружелюбному характеру, бишоны доставляют массу удовольствия в домах, где уже есть другие домашние животные. Бишоны, как правило, любят находиться в окружении других и могут устанавливать прочные связи как с людьми, так и с собаками.

Вас также могут заинтересовать новости: