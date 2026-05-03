'Меня всю трясет': украинка рассказала о плюсах и минусах жизни в Швейцарии

У Швейцарии, безусловно, много привлекательных сторон, но и без минусов тоже не обходится.

Швейцария – одна из самых богатых стран мира, в которой многие хотели бы поселиться, но не каждому это удается. В частности, из-за особенностей менталитета и общего стиля жизни швейцарцев.

Украинка, которая уже несколько лет проживает в Швейцарии, поделилась своими впечатлениями об этой стране. В видео для своего YouTube-канала она рассказала о вещах, которые ее больше всего удивляют или восхищают. Как в хорошем, так и в негативном смысле.

Письма и счета – главный стресс

Автор видео призналась, что больше всего ее поражает любовь швейцарцев к бумажным письмам. По ее словам, практически все вопросы решаются через почту, а каждый поход к почтовому ящику сопровождается волнением из-за новых счетов или штрафов. В то же время она отметила, что за несколько лет жизни в стране уже привыкла к такому стилю коммуникации.

"Каждое утро в 10:00 – у меня уже есть такая привычка – я иду к почтовому ящику, забираю свои письма. Но иду я вот так, меня всю трясет, потому что я не знаю, что сегодня у меня будет. Мне придет счет на 360 франков за радио, которого у меня вообще нет, или мне пришлют какой-то новый штраф", – рассказывает женщина.

Также блогерша пожаловалась, что швейцарцы даже в простых ситуациях предпочитают переписку вместо телефонных звонков. Причем речь идет именно о бумажных, а не электронных письмах.

Медицина – сложно записаться, но врачи хорошие

Отдельно украинка рассказала о системе здравоохранения в Швейцарии. Она отметила, что раньше часто ездила лечить зубы в Украину, потому что это было проще, ведь главным минусом швейцарской медицины является долгое ожидание записи к врачу. По ее словам, быстро попасть на прием почти невозможно, и к этому приходится привыкать.

В то же время сейчас, во время беременности, она осталась довольна отношением врачей и их готовностью помогать.

"Сегодня я ходила к врачу, сказала, что хочу ходить на физиотерапию. Она все бегом, раз-два, сделала мне документ: "Куда ты хочешь? Хочешь бассейн? Давай все тебе сделаем". Не знаю, влияет ли это так беременность. Врачи немного быстрее реагируют", – делится эмигрантка.

Швейцарская кухня на высоте

Блогерша также неожиданно для себя стала поклонницей швейцарской кухни. Она рассказала, что часто видит в Сети видео других украинцев, которым местная еда не нравится, однако сама осталась в восторге от национальных блюд Швейцарии. Особенно ей полюбились фондю, раклет и шпецли.

"Фондю я готова есть каждый день. Я уже даже подсадила свою маму. У меня мама живет в Украине, в Житомирской области. Она заказала себе через интернет кастрюльку, в которой готовится это фондю", – хвастается девушка.

Впрочем, одно блюдо все же попало в список ее антипатий.

"Это один большой минус. Я ненавижу салат из вермишели. Туда добавляют какие-то помидоры, сыр и заправляют это соусом. Этот салат – мой самый нелюбимый", – признается украинка.

