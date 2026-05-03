Ракету-'долгострой' Dark Eagle могут отправить на Ближний Восток: что это даст США

США планируют развернуть гиперзвуковые ракеты дальнего действия Dark Eagle, которые разработаны для американской армии, на Ближнем Востоке. С таким запросом обратилось Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

В Business Insider считают, что эти ракеты могут дать американским войскам оружие для поражения иранских целей на больших расстояниях, превосходящих дальность таких систем, как баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM). Однако это не добавляет новых возможностей в текущую войну, учитывая, что США и Израиль вывели из строя иранские системы ПВО, подчеркнули в издании.

Журналисты напомнили, что Dark Eagle является гиперзвуковой ракетой-планером, которая способна развивать скорость свыше 5 Махов и имеет заявленную дальность полета почти 2780 километров. Ее разработка и испытания затянулись на несколько лет из-за проблем с пусковой установкой до успешных сквозных летных испытаний, последние из которых состоялись в декабре 2024 года.

Ракеты Dark Eagle развертываются с помощью грузовика с транспортировочно-установочной пусковой установкой. Их главной особенностью является способность маневрировать по направлению к цели гораздо лучше других ракет.

В издании отметили, что многие существующие системы ПВО полагаются на прогнозирование траектории полета снаряда, из-за чего Dark Eagle очень трудно сбить. Ракета способна менять траекторию своего полета, используя управляющие поверхности.

В издании добавили, что ракеты Dark Eagle могут расширить радиус действия огневой мощи США даже за пределы дальности крылатых ракет Tomahawk. Скорость и дальность Dark Eagle сделают их особенно полезными для нанесения ударов по целям, расположенным глубже на территории Ирана.

США хотят развернуть ракеты Dark Eagle на Ближнем Востоке

Решение об испытании этих ракет еще не принято. Если же это произойдет – это будет первый боевой опыт с этим вооружением для американцев.

