Кажутся полезными, но содержат много сахара: диетологи не рекомендуют употреблять эти 10 напитков

Диетологи предупреждают, что чрезмерное употребление сахара может иметь негативные последствия для здоровья.

Независимо от того, следите ли вы за потреблением калорий для похудения или пытаетесь ограничить употребление сахара, чтобы контролировать уровень сахара в крови, очень легко забыть учитывать напитки. Есть несколько напитков, которые никогда не следует употреблять, если вы хотите улучшить свое общее самочувствие, пишет Prevention.

"Даже некоторые напитки, которые кажутся полезными для здоровья, на самом деле содержат много сахара", – рассказала диетолог Стефани Джонсон.

Издание отмечает, что чрезмерное потребление сахара – особенно добавленного сахара, то есть того, что добавляют в напитки, в отличие от природного – может иметь вредные последствия для здоровья.

Как правило, Американская ассоциация сердца (AHA) рекомендует мужчинам потреблять не более 36 граммов (г) добавленного сахара в день, а женщинам – ограничивать потребление до 25 г в день.

При этом не более 10 % ежедневных калорий должно поступать из добавленного сахара. Это означает, что для человека, потребляющего 2 000 калорий в день, сахар должен составлять не более 200 калорий.

"Поскольку продукты и напитки с высоким содержанием сахара обычно также имеют высокую калорийность, контроль потребления сахара чрезвычайно важен для общего сбалансированного питания", – поделилась Джонсон.

В статье приводится информация о том, каких напитков следует избегать или употреблять в умеренных количествах:

1. Фруктовый сок

Указывается, что сок кажется более полезным, чем многие другие напитки, но это не всегда так.

"В составе некоторых соков основными ингредиентами являются вода и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а фруктовые соковые концентраты находятся дальше в списке ингредиентов", – отметила диетолог.

Более того, она добавляет, что даже 100% натуральный сок следует употреблять с осторожностью, поскольку, согласно исследованиям, в чашке объемом 240 мл может содержаться до 37 г сахара, что может привести к набору веса.

2. Подслащенный холодный чай

"Как и любые другие сладкие напитки, подслащенный чай – это высокое содержание сахара и калорий", – подчеркнул диетолог Джейсон Эволдт.

Джонсон добавляет, что стандартная порция подслащенного чая объемом 350 мл может содержать от 27 до 35 г добавленного сахара, что сопоставимо с некоторыми газированными напитками. Даже если есть надпись "сниженное содержание сахара", такой напиток все равно содержит от 5 до 17 г сахара на порцию.

3. Кофейные напитки с сахаром

"В подслащенных кофейных напитках может содержаться от 12 до 60 г сахара", – сообщил Эволдт.

Источниками сахара могут быть пакетик сахара – 4 г сахара и 16 калорий, порция ароматизированного сиропа – 5 г сахара и 20 калорий или подслащенный заменитель сливок.

4. Газированные напитки

По словам Эволдта, всего в одной банке газированного напитка содержится больше добавленного сахара, чем рекомендуется на весь день. Большая порция газированного напитка может содержать от 100 до 160 г сахара.

5. Подслащенное растительное молоко

"Подслащенные ореховые молочные напитки, как правило, содержат очень мало клетчатки и белка, зато в них есть довольно значительное количество сахара", – предупредил Эволдт.

В некоторых видах на одну порцию приходится от 5 до 17 г сахара. Наиболее распространенные виды – миндальное, кешью, овсяное, рисовое, кокосовое и соевое.

6. Готовые алкогольные напитки

"Готовые алкогольные напитки могут быть настоящей калорийной бомбой из-за сиропов и других подсластителей, которые добавляют для маскировки алкоголя и улучшения вкуса", – добавил диетолог.

По словам Джонсона, некоторые из этих напитков могут содержать от 25 до 40 г сахара на порцию, что превышает содержание сахара в банке газированной воды.

7. Готовые смузи

"Готовые смузи – это хороший пример того, как из продукта, который мог бы быть питательным, делают нечто противоположное", – считает Эволдт.

В зависимости от используемых ингредиентов, таких как фруктовые соки, сиропы и сладкий йогурт, в результате может получиться напиток с высоким содержанием калорий и сахара, но с минимальным количеством клетчатки или белка.

8. Готовые протеиновые напитки

Многие готовые протеиновые напитки обычно содержат меньше сахара, поскольку для их приготовления используют подсластители без калорий. Но, по словам Эволдт, вы сможете лучше контролировать состав ингредиентов, если приготовите собственный протеиновый коктейль.

9. Энергетические напитки

По словам Эволдта, многие энергетические напитки содержат от 30 до 40 г сахара или даже больше. Более того, они также могут содержать до 300 миллиграммов (мг) кофеина, что в три раза превышает его содержание в чашке кофе.

10. Спортивные напитки

"Они предназначены для восполнения жидкости и электролитов, потерянных во время интенсивного потоотделения", – пояснила Джонсон.

Эти продукты созданы для того, чтобы обеспечить организм быстрым и эффективным источником энергии, например, если вы участвуете в спортивных соревнованиях или тренируетесь с высокой интенсивностью более 60 минут.

Другие советы по употреблению напитков

