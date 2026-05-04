10 самых полезных замороженных овощей, которыми стоит запастись

Заморозка позволяет иметь под ркуой продукты для вкусного и питательного обеда.

Замороженные овощи так же полезны для здоровья, как и свежие, а во многих случаях даже лучше, поскольку их собирают и замораживают на пике зрелости, что помогает им сохранить питательные вещества. Кроме того, вы, скорее всего, будете чаще есть овощи, если купите их замороженными, потому что это удобно и требует меньше подготовки, пишут авторы Very Well Health.

Шпинат – один из самых питательных замороженных овощей. Этот зеленый листовой овощ содержит клетчатку, антиоксиданты, витамин С, фолиевую кислоту, калий, магний – список можно продолжать.

Следует отметить, что термическая обработка шпината (или любого другого овоща, свежего или замороженного) может привести к потере питательных веществ. Попробуйте готовить шпинат на пару или в микроволновой печи вместо того, чтобы варить его напрямую, чтобы уменьшить вымывание питательных веществ в воду.

Брокколи – еще один невероятно питательный овощ, который легко найти в отделе замороженных продуктов (ищите соцветия брокколи, которые уже нарезаны). Брокколи богата витамином С, а также другими антиоксидантами, витаминами и минералами. Она обладает противовоспалительным действием и связана со снижением уровня холестерина и улучшением здоровья сердца, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Чтобы разрезать свежую мускатную тыкву, требуется приложить немалые усилия, поэтому многие предпочитают покупать ее замороженной (бонус: это значительно сокращает время на приготовление еды). Этот оранжевый овощ низкокалориен, богат клетчаткой и содержит много витамина С, который может укрепить вашу иммунную систему.

Брюссельская капуста – один из лучших источников витамина С в рационе. Одна чашка брюссельской капусты содержит 71 миллиграмм витамина С, что составляет около 79% от рекомендуемой суточной нормы, утверждает Управление пищевой поддержки институтов здравоохранения США.

Также можно купить замороженный сладкий картофель. Этот корнеплод известен своим восхитительно сладким вкусом и высоким содержанием витамина С. Сладкий картофель также является хорошим источником витамина А и клетчатки, которые, помимо прочего, могут поддерживать здоровье глаз, кишечника и иммунной системы.

Капуста кале заслужила репутацию суперпродукта, и это неспроста. Она низкокалорийна, но богата клетчаткой, витаминами (особенно C, K, A и фолиевой кислотой) и минералами (такими как кальций, магний и калий), говорится в статье, опубликованной в журнале Nutrients. Во многих продуктовых магазинах продается замороженная капуста кале, либо в виде кудрявых листьев, либо в виде концентрированных замороженных "гранул", которые легко добавлять в смузи для повышения их питательной ценности.

Эдамаме – еще один отличный овощ, который стоит всегда иметь в морозилке. Эта фасоль богата клетчаткой, которая питает кишечную микрофлору и способствует нормальной работе кишечника, поддерживая здоровье кишечника и сердца. Кроме того, это хороший источник белка. Как и другие соевые продукты, он содержит изофлавоны, которые могут помочь снизить риск развития рака, улучшить память, укрепить здоровье костей и облегчить симптомы менопаузы, утверждают авторы статьи, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.

Зеленый горошек содержит клетчатку и белок, которые, помимо поддержания здоровья кишечника и сердца, могут помочь вам почувствовать сытость и способствовать контролю веса.

Цветная капуста – это крестоцветный овощ, богатый холином, важным питательным веществом, которое поддерживает память, настроение, контроль над мышцами, функционирование нервной системы и многое другое. Она также является хорошим источником клетчатки и минералов, таких как кальций, калий и магний. Замороженные соцветия цветной капусты можно приготовить на пару или в микроволновке для быстрого ужина в середине недели. Также можно купить замороженный "рис из цветной капусты", который по сути представляет собой тертую цветную капусту и может заменить рис в рецептах в качестве низкокалорийного варианта.

Наконец, зеленая стручковая фасоль – еще один отличный овощ, который можно купить в замороженном виде. Такая фасоль обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также является хорошим источником клетчатки, фолиевой кислоты, белка и минералов.

Замороженная стручковая фасоль обычно продается уже нарезанной (что экономит время на приготовление еды), а иногда она даже упакована в специальные пакеты для приготовления на пару, что еще больше упрощает ее приготовление.

Как правильно готовить брокколи

Напомним, что легкое обжаривание брокколи может увеличить количество антиоксидантов в этом овоще. Любопытно, что до приготовления брокколи должно полежать приверно полтора часа в нарезанном виде. При этом общее время готовки должно быть минимальным, так как термическая обработка разрушает полезные элементы.

