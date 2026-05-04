'Недопустимо': премьер-министр Финляндии отреагировал на нарушение воздушного пространства дронами

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что его страна понимает необходимость Украины защищаться.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул недопустимость нарушения дронами финского воздушного пространства, сообщает Yle.

"Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство", – заявил Орпо.

По данным, два беспилотника нарушили воздушное пространство Финляндии рано утром в воскресенье, 3 мая. Орпо отметил, что правительство располагает достоверной информацией о событиях, произошедших ночью. Он подчеркнул, что нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.

В то же время премьер-министр Финляндии подчеркнул, что страна хорошо подготовлена к мониторингу и защите своего воздушного пространства от атак дронов. Орпо добавил, что эти возможности будут существенно усилены в ближайшее время.

По мнению премьер-министра Финляндии, после обсуждений украинцы будут в "будущем более осторожными, чтобы дроны больше не попадали в воздушное пространство Финляндии".

Инциденты с дронами в Финляндии: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Элина Валтонен после первых случаев обнаружения обломков дронов на территории страны заявила, что власти Финляндии не будут требовать от Украины прекратить или сократить дроновые атаки на нефтяной сектор России. В то же время Валтонен подчеркнула, что страна должна обеспечить, чтобы финны не подвергались опасности. До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина получила "сигналы" от некоторых союзников о сокращении атак на российский нефтяной сектор.

Также мы писали, что в марте на территории Финляндии разбились два беспилотника. Они пересекли границу, нарушив воздушное пространство страны. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, "скорее всего, принадлежат Украине". Однако он добавил, что эта версия еще окончательно расследуется специалистами. Финляндия усилила охрану в Финском заливе после атаки украинских БПЛА на российский нефтяной терминал "Приморск" в Балтийском море.

