США до сих пор не ответили на приглашение их делегации посетить Украину, - СМИ

Киев осознает, что в настоящее время внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, отмечают в ведомстве.

США до сих пор не ответили на приглашение президента Украины Владимира Зеленского американской делегации в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на посольство Украины в США.

"На сегодняшний день американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу начнем подготовку к нему", – заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве отметили: Киев осознает, что сейчас внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, однако украинская сторона надеется, что вскоре ситуация там стабилизируется, и фокус внимания Соединенных Штатов снова вернется к Украине.

Видео дня

"Это важно, поскольку у нас один приоритет: мы хотим закончить эту войну, закончить ее справедливо, справедливым миром, и сделать так, чтобы она никогда не повторилась. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем, и что думают россияне по этому поводу", – цитирует "Суспільне" заявление дипломатов.

В ведомстве также напомнили, что Украина готова "сесть за стол переговоров" и что Зеленский открыт для проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Вероятный визит делегации США в Украину: что известно

Как писал ранее УНИАН, 4 апреля глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что высокопоставленные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к визиту в Украину. Команда должна была прибыть вскоре после православной Пасхи, которую отмечали 12 апреля. Это должен был стать их первый визит в Украину.

15 апреля Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер подтвердили, что приедут в Украину. По словам президента, об этом они сообщили во время последнего разговора, однако, как он отметил, неизвестно, когда этот визит может состояться.

Впоследствии Зеленский призвал представителей Трампа посетить Киев. По его мнению, они должны быть лично заинтересованы в этом визите, чтобы получить объективное представление о войне. "Я считаю, что их приезд нужен не нам, а им. Почему? Потому что это неуважение – ездить в Москву и не приезжать в Киев", – утверждал президент Украины.

Недавно Kyiv Independent со ссылкой на осведомленные источники объяснил, почему Уиткофф и Кушнер не едут в Киев. Все якобы из-за того, что в Вашингтоне не верят в возможность прогресса в мирных переговорах. Неназванный американский чиновник сообщил изданию, что визит якобы все еще обсуждается, но он до сих пор "не подтвержден".

Вас также могут заинтересовать новости: