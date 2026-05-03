Лабораторию возле ЗАЭС атаковал беспилотник: МАГАТЭ требует доступа к объекту

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 3 мая, беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

"МАГАТЭ получило от ЗАЭС сообщение о том, что сегодня беспилотник нанес удар по Лаборатории внешнего контроля за радиацией", – говорится в сообщении.

Агентство сообщило, что информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, нанес ли удар повреждения лаборатории, которая расположена за пределами периметра Запорожской АЭС.

"Группа МАГАТЭ, находящаяся на месте происшествия, обратилась с просьбой предоставить доступ к лаборатории", – сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности.

Зеленский о российской оккупации ЗАЭС

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожская АЭС уже 14 раз подвергалась полному отключению электроэнергии. По словам Зеленского, Россия превратила крупнейшую станцию в Европе на объект для своей войны. Он подчеркнул, что российские оккупанты ведут обстрелы украинских городов с этого объекта, хранят там оружие, снаряды, военную технику. Кроме того, президент Украины заявил, что российские оккупанты заминировали периметр станции. Зеленский подчеркнул, что город Энергодар, где расположена ЗАЭС, Россия фактически держит в заложниках.

Также мы писали, что президент Украины отметил, что важно заставить Москву освободить ЗАЭС дипломатическим путем. Зеленский добавил, что необходимо возобновить работу ЗАЭС. По его мнению, чем дольше длится процесс оккупации станции Россией, тем выше риски. Он не исключил, что на ЗАЭС риски могут быть даже выше, чем на ЧАЭС. Поэтому, Зеленский подчеркнул, что управление станцией должно перейти в руки Украины, и он будет оказывать давление на всех партнеров, чтобы это произошло.

