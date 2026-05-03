Цены на нефть снизятся через несколько месяцев, – Минфин США

В Вашингтоне говорят, что цены на нефтяные фьючерсы уже начали снижаться.

Мировые цены на нефть начнут снижаться позднее в этом году, поскольку война в Персидском заливе фактически завершилась. Об этом в комментарии Fox Business сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"На фьючерсном рынке мы уже видим, что цены на нефть ниже по поставкам через три, шесть и девять месяцев. Но опять же, в Персидском заливе стоят сотни нефтяных танкеров, которые ждут погрузки и выхода. Соединенные Штаты блокируют только иранские суда, и я не удивлюсь, если вскоре мы увидим, как выходят еще больше танкеров", – заявил он.

Бессент выразил убеждение, что вскоре Иран прекратит блокировать Ормузский пролив и пойдет на сделку с США, поскольку экономическая ситуация в стране критическая из-за блокады иранских портов американским флотом.

Как писал УНИАН, в конце апреля цены на нефть резко выросли после сообщений о возможном возобновлении военных действий США против Ирана. Нефть марки Brent превысила 122 доллара за баррель, а WTI – 108 долларов.

При этом больше всего от нефтяного кризиса страдают страны Юго-Восточной Азии, которые почти полностью зависят от ближневосточной нефти. Как ни странно, Китай, напротив, вышел из кризиса едва ли не победителем, поскольку успел накопить огромные запасы топлива еще до кризиса.

