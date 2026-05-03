Какие орехи наиболее полезны для здоровья: диетологи назвали 5 своих фаворитов

Эти орехи обладают множеством полезных свойств.

Обычно орехи считаются полезным продуктом, однако не все их сорта обладают одинаковой питательной ценностью. Они известны тем, что содержат полезные жиры, клетчатку и белок в компактной, богатой питательными веществами форме, которую удобно есть на ходу. Об этом пишет Fox News.

Несмотря на то, что орехи содержат много питательных веществ, их часто рекомендуют есть небольшими порциями из-за высокой калорийности.

Поэтому журналисты обратились к экспертам по питанию, чтобы узнать о пяти самых полезных орехах и о том, почему каждый из них стоит включить в ваш рацион.

Грецкие орехи

"Грецкие орехи лидируют в списке полезных для сердечно-сосудистой системы и мозга продуктов. Это единственные орехи, которые являются значительным источником омега-3 жирных кислот ALA, способствующих уменьшению воспаления и улучшению когнитивных функций", - рассказала Уитни Стюарт, диетолог из Техаса и специалист по диабету в компании Whitness Nutrition.

В то же время сертифицированный диетолог-нутрициолог из Лос-Анджелеса Маккензи Берджес согласилась с пользой грецких орехов, сославшись на недавнее исследование, которое измерило их положительное влияние на качество сна.

"Я люблю добавлять горсть орехов в овсянку или йогурт или даже наслаждаться ими в качестве перекуса после ужина, чтобы получить дополнительную пользу для сна", - заверила она.

Фисташки

По словам диетолога из Далласа Эми Гудсон, фисташки обладают "одним из самых сбалансированных питательных составов среди всех орехов".

Она подчеркнула, что эти маленькие орехи "богаты калием и антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин, которые способствуют здоровью глаз".

"Кроме того, поскольку их часто едят в скорлупе, это естественным образом помогает контролировать размер порции", - отметила диетолог.

В то же время Стюарт считает, что фисташки недооценивают.

"Исследования неоднократно доказывали, что они улучшают реакцию уровня сахара в крови после еды и содержат одну из самых высоких концентраций белка на порцию среди всех орехов", - отметила эксперт.

Миндаль

По словам Стюарт, это лучший выбор для контроля уровня сахара в крови.

"Сочетание клетчатки, магния и полезных жиров замедляет всасывание глюкозы и способствует чувствительности к инсулину", - добавила диетолог.

В свою очередь Худсон описала миндаль как "источник клетчатки".

"Эти орехи особенно богаты растворимой клетчаткой, которая поддерживает здоровье сердца, помогая снизить уровень холестерина ЛПНП. Они также содержат много витамина Е - антиоксиданта, который поддерживает здоровье кожи и иммунную функцию. Благодаря своей хрусткости и универсальности их легко добавлять в перекусы и блюда", - заверила она.

Бразильские орехи

Несмотря на то, что они могут быть менее популярны, чем другие сорта, бразильские орехи обладают значительными преимуществами для здоровья. По словам Хадсон, их главное преимущество сводится к селену.

"Всего один бразильский орех в день может удовлетворить вашу суточную потребность в селене, который играет решающую роль в работе щитовидной железы, здоровье иммунной системы и антиоксидантной защите. Поскольку они имеют такую высокую концентрацию, важно соблюдать умеренность", - объяснила диетолог.

Арахис

Берджес говорит, что самыми известными питательными веществами в арахисе являются магний и цинк. Эти два минерала "играют ключевую роль в работе иммунной системы, здоровье костей и энергетическом обмене".

"Они также содержат полезные для сердца мононенасыщенные жиры, подобные тем, что содержатся в оливковом масле. Исследования показывают, что употребление кешью может способствовать поддержанию здорового уровня артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы", - добавила диетолог.

